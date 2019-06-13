Teknosa'dan karne ve Babalar Günü'ne özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Teknosa, hem babaları hem çocukları sevindirecek çifte kampanya dönemini başlatıyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, 13-17 Haziran'da Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da geçerli indirim kampanyası ile kişisel bakım ürünlerinden hobi ürünlerine, notebook ve akıllı telefonlardan aksesuarlara kadar birçok ürün grubunda sürprizler teknolojiseverleri bekliyor.

Bakımlı babalar için erkek bakım kitlerinde yüzde 50’ye varan indirimler bulunuyor. Teknosa’dan yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde Philips MG3730/15 '8 in 1' erkek bakım kiti 219 TL yerine 99 TL’den satışa sunulurken, Braun 3 serisi 310 ıslak kuru tıraş makinesi ve Braun MGK5045 '8 in 1' erkek bakım kiti 399 TL’lik indirimli fiyatıyla raflardaki yerini alıyor.

Belirli akıllı telefon modellerini tercih eden müşteriler erkek bakım kitlerini de 1 TL’den alabiliyor. Samsung A30 Akıllı telefonu indirimli olarak 2 bin 299 TL’ye satın alanlar için 299 TL değerindeki Braun saç, sakal ve vücut erkek bakım kiti sadece 1 TL olacak.