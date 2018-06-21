Teknosa’dan Kayseri'ye yeni mağaza

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Kayseri Park AVM'ye yeni bir mağaza açarak Kayseri'deki mağaza sayısını 3'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, yeni mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlar ve geniş hizmet kapsamı ile tüketicilerle buluşturacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Orta Anadolu'nun en gözde alışveriş ve yaşam merkezlerinden Kayseri Park içindeki yeni mağazasında, teknolojiseverler ile buluşuyor. Teknosa'nın toplam 812 metrekarelik alana sahip Kayseri'deki 3’üncü mağazası, telekomdan küçük ev aletlerine TV'lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürünü ile hizmet verecek.

- Açılışa özel seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim fırsatı

Açılışa özel olarak, 21-24 Haziran'da arasında Kayseri Park AVM Teknosa mağazasında geçerli kampanya kapsamında, seçili elektrikli süpürge, blender seti, çay makinesi gibi küçük ev aletlerinde yüzde 50'ye varan indirimler uygulanırken, kişisel bakım ürünleri, akıllı telefon ve TV'lerde de avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Ayrıca kampanya dahilinde, stoklarla sınırlı Brita Elemaris Cool Su Arıtmalı Beyaz Sürahi 59 lira yerine 9 liraya, Inca IWM-121RM Buz Mavisi Mouse'a da sadece 1 liraya sahip olunabiliyor.

