Teknosa'dan okul ve ev ihtiyaçları için kampanya

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, okula hazırlanan ve sonbahara yeni teknolojilerle girmek isteyenler için 6-9 Eylül'de özel bir kampanya düzenliyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, televizyondan notebooklara, ev aletlerinden akıllı telefon ve aksesuarlara kadar farklı kategorilerde indirimler sunarak, son teknolojilere erişimi kolaylaştırıyor.

Kampanya kapsamında evde vakit geçirmeyi daha da keyifli hale getirecek Samsung 55RU7400 55" 139 ekran 4K UHD TV 500 liralık indirimle 4.999 liradan, Philips 43" 108 ekran ultra ince 4K Smart TV ise 2.799 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca seçili yeni seri Samsung televizyonlarda da 30 Eylül tarihine kadar peşin fiyatına 10 taksitli ödeme avantajı sağlanıyor.

Teknosa, öğrenciler ve çalışanlar için tüm notebook alışverişlerinde KDV tutarında indirim ve Canon marka yazıcıya 1 liradan sahip olma fırsatı sağlıyor. Bununla birlikte 30 Eylül'e kadar eski telefonunu getirenler, notebooklara indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor.