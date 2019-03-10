FİNANS

Teknosa'dan, "Teknoloji Haftası'nda" kazandıran bilgi yarışması

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa'dan indirim kazanma fırsatı yakalıyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 11-14 Mart'ta gerçekleşecek Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel kazandıran bir bilgi yarışması düzenliyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel olarak www.teknoquiz.com’da bir bilgi yarışması gerçekleştiriyor.

İçerisinde bilim, teknoloji ve Teknosa ile ilgili çoktan seçmeli sorular yer alan "Tekno Quiz" dijital bilgi yarışmasında, belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)
Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurduBakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Teknosa

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, kendi işinin patronu oldu

'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, kendi işinin patronu oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seramik atıklarından ürettikleri köpük betonla maliyeti düşürdüler

Seramik atıklarından ürettikleri köpük betonla maliyeti düşürdüler

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.