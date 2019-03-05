FİNANS

Teknosa'dan "Teknoloji ile Yükselen Kadınlar" projesi

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

Teknosa, 12 yıldır sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarladığı "Teknoloji ile Yükselen Kadınlar" video serisinde Hande Altaylı, Ceylan Ertem, Aslı İnandık, Nur Ger ve Zeynep Üner gibi kendi alanlarında üretken ve rol model kadınların teknoloji ile taçlandırdıkları başarı öykülerine yer veriyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 12 yıldır sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" sosyal sorumluluk projesinin felsefesini daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere tasarlanan "Teknoloji ile Yükselen Kadınlar" video serisinin tanıtımını yaptı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Rahşan Gülşan'ın kurgusunu hazırladığı, yönetmenliğini ve prodüksiyonunu gerçekleştirdiği video serisinde; Hande Altaylı, Ceylan Ertem, Aslı İnandık, Nur Ger ve Zeynep Üner gibi alanlarında fark yaratan, üretken ve rol model kadınların başarı hikayelerinde teknolojinin önemine dair söyleşiler yer alıyor.

Video serisine ilişkin tanıtım toplantısında konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, şirket olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatındaki yerinin güçlendirilmesi konusunda sorumluluklarına öncelik verdiklerini bildirdi.

Bu çerçevede 12 yıldır aralıksız yürüttükleri projelerinden "Kadın için Teknoloji" ile Türkiye'nin dört bir yanından kadına dijital okuryazarlık eğitimi verdiklerini aktaran Gürcan, teknolojinin kadının hayatına kattığı değere de dikkat çekmeye çalıştıklarını kaydetti.

Gürcan, içinde bulundukları dijital çağın, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüm noktası olduğunu belirterek, "Kadınlara özgürlük ve eşitlik sağlayacak en önemli araçlardan biri teknoloji. Bu hafta itibarıyla Rahşan Gülşan başta olmak üzere teknolojiyi kullanarak üretkenliklerini artırmış, teknolojiyle yükselen kadınların hikayelerini izlemeye başlayacağız. Teknosa'da çalışan kadınlara da kulak vereceğiz. Bu hikayelerin hepsi çok ilham verici." ifadelerini kullandı.

- "Kadınları teknolojiyle daha fazla buluşturmalı ve yakınlaştırmalıyız"

Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu da kadınları teknolojiyle daha fazla buluşturmaları ve yakınlaştırmaları gerektiğini aktararak, şirket olarak Habitat ile yürüttükleri "Kadın için Teknoloji" projesi kapsamında bugüne kadar 66 ilde 17 bin kadının dijital okuryazar olmasına destek verdiklerini bildirdi.

Bununla birlikte hem eğitimlere katılan kadınların hem de gençlerin bu konuda nabzını tutmaya özen gösterdiklerini belirten Bahçıvanoğlu, yakın zamanda farklı yaş gruplarında (15-18, 19-24 ve 25-40 yaş) kadınların ve erkeklerin teknoloji ile kurduğu bağı, teknolojiye nasıl baktıklarını anlamak amacıyla fokus grup çalışmaları yaptıklarını anımsattı.

Bahçıvanoğlu, şunları kaydetti:

"Kızlar, kurdukları hayallerin her zaman çok desteklenmediğini dile getiriyor. Bir de özellikle bu konuda rol modellerinin olmadığını söylüyorlar. Elde ettiğimiz veriler ile Kadın için Teknoloji projemizin içeriğini zenginleştirirken, bir açılım daha yapmaya karar verdik. Farklı alanda çok değerli kadın rol modellerin teknolojiyle hayatlarına kattıklarını herkes ile paylaşmak ve daha fazla kadına, gencimize ilham vermek istedik. Projede iki kadın çalışanımızın yanı sıra Kadın için Teknoloji kursiyerimiz de yer aldı. Hedefimiz, bu hikayelerin önümüzdeki dönemde artmasına ve öne çıkarılmasına destek vermek."

Teknoloji ile Yükselen Kadınlar proje elçisi ve videographer Rahşan Gülşan ise projeye dair anekdotlar ve seriye konu olan hikayeler konusunda bilgi verdi. Gülşan, teknolojiyi kullanarak mesleğinde ve projelerinde yarattığı farka dikkati çekti.

Gülşan, "Teknoloji, kadınların dünyaya açılabilmesi ve kendilerini geliştirmeleri için önemli bir araç. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kadınlar, teknoloji ile hem kendini geliştirebilir hem de daha üretken olabilir. Bu video serisiyle kadınları, teknoloji aracılığıyla içindeki kadını, içindeki renkleri, içindeki Türkiye'yi bizimle paylaşmaları konusunda da cesaretlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

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