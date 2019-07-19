FİNANS

Teknosa'dan Tupturuncu kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

Şirket, 19-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek Tupturuncu kampanyası ile sevilen teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla erişme imkanı sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa'nın Tupturuncu kampanyası, 19-22 Temmuz'da teknolojiseverleri hayatı kolaylaştıran teknoloji ürünleri ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 19-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek Tupturuncu kampanyası ile sevilen teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla erişme imkanı sağlıyor.

Tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli kampanya ile teknolojiseverler, televizyondan akıllı telefona, notebooktan kişisel bakım ve küçük ev aletlerine kadar farklı ürün seçeneklerinde indirim ve kampanyalardan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında iPhone 7 32 GB akıllı telefon 500 TL'lik indirimle 3 bin 999 TL’den satışa sunulurken, Huawei P smart 2019 akıllı telefonu tercih edenler ise 1,899 TL’lik indirimli fiyatın yanında 179 TL değerindeki rengarenk Preo My Power A1 10,000 mAh taşınabilir şarj cihazlarına 1 TL'den sahip olma fırsatı yakalıyor.

Teknosa Tupturuncu Kampanyası’nda yeni okul dönemine hazırlanmak isteyenler için notebooklarda yüzde 35’e varan indirimler bulunuyor.

HP AMD A9 işlemcili notebooka 1,100 TL'lik indirimle 1,899 TL’den, Casper Nirvana i7 işlemcili notebooka ise yaklaşık 1,850 TL’lik indirimle 4 bin 299 TL’den sahip olunabiliyor.

HP 2630 çok fonksiyonlu yazıcılar da 110 TL’lik indirimle 189 TL’ye satışa sunulurken, HP kartuşlarda da ikinciye yüzde 30 indirim sağlanıyor.

Seçili TV’lerde de yüzde 10’u aşan indirimler sunan Teknosa, LG 32 inç uydu alıcılı HD monitör TV 1,399 TL'lik indirimli fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

Mutfakların en büyük yardımcısı Braun MQ535 blender seti de yüzde 40 indirimle 259 TL'den satılıyor. Köşe bucak temizliğin uzmanı Philips Marathon Ultimate A+ toz torbasız elektrikli süpürge ise 1,300 TL’lik indirimle 2 bin 199 TL'den satışa sunulurken yanında da 250 TL değerinde Teknosa hediye çeki de veriliyor.

Teknosa müşterileri, avantajlı fiyatlardan faydalanırken sektörde ilk kez ve sadece Teknosa tarafından sunulan, TV, monitör, notebook, tablet ve desktop ürünlerinde kullanılmış olsa dahi 30 gün içinde ürün değiştirme imkanına da sahip oluyor.

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Teknosa Tupturuncu kampanya

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