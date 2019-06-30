FİNANS

Teknosa'dan yaza özel kazandıran bilgi yarışması

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

"Tekno Quiz" dijital bilgi yarışmasında testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanacak

İSTANBUL (AA) - Teknosa'nın Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa’dan indirim kazanma fırsatı yakalıyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 1-5 Temmuz'da kazandıran bilgi yarışması Teknoquiz’i yaz konseptli özel içeriğiyle yeniden düzenliyor.

İçerisinde yaza, teknoloji ve Teknosa’ya dair çoktan seçmeli sorular yer alan "Tekno Quiz" dijital bilgi yarışmasında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bilgi yarışması Teknosa

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