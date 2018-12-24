Teknosa'dan yılbaşına özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Teknosa, yeni yıla yeni teknolojilerle girmek ve sevdiklerine hediye almak isteyenler için en son teknolojilerin dahil olduğu kampanyalar hazırladı.

Teknosa'nın açıklamasına göre, yeni yıla yenilikçi teknolojilerle girmek isteyenler, şirketin yılbaşına özel birbirinden ayrıcalıklı kampanyalarıyla, hediyelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalardan ve teknosa.com’dan veya internetten sipariş edip Click&Collect uygulaması ile kendilerine en yakın mağazadan hemen alabilecek.

Şirket, yılbaşı denilince akla ilk gelen oyunlardan olan tombalaya, yeni ve farklı bir yorum katarak, hem eğlendiren hem kazandıran bir kampanya başlattı. Teknosa.com üzerinden micro siteye yönlendirilerek, 31 Aralık'a kadar oynanabilecek Teknosa Bingo kampanyası kapsamında çinko yapan katılımcılar güncel etiket fiyatı üzerinden yüzde 10, bingo yapan katılımcılar ise yüzde 18 KDV tutarı kadar indirim kazanacak. Kampanya ile ilgili detaylara teknosa.com üzerinden ulaşılabilecek.

Teknosa'nın gelenekselleşen yeni yıla özel kampanyası Harcadıkça Kazan, bu yıl da teknoloji severlere kazandırmaya devam edecek. 25-31 Aralık tarihleri arasında 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar kulaklık, tablet, elektrikli süpürge gibi ürünlere yüzde 50'ye varan indirimlerle sahip olacak.