FİNANS

Teknosa'dan yılbaşına özel kampanyalar

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Şirket, yeni yıla yeni teknolojilerle girmek ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için en son teknolojileri kazandıran kampanyalarla sunuyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, yeni yıla yeni teknolojilerle girmek ve sevdiklerine hediye almak isteyenler için en son teknolojilerin dahil olduğu kampanyalar hazırladı.

Teknosa'nın açıklamasına göre, yeni yıla yenilikçi teknolojilerle girmek isteyenler, şirketin yılbaşına özel birbirinden ayrıcalıklı kampanyalarıyla, hediyelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalardan ve teknosa.com’dan veya internetten sipariş edip Click&Collect uygulaması ile kendilerine en yakın mağazadan hemen alabilecek.

Şirket, yılbaşı denilince akla ilk gelen oyunlardan olan tombalaya, yeni ve farklı bir yorum katarak, hem eğlendiren hem kazandıran bir kampanya başlattı. Teknosa.com üzerinden micro siteye yönlendirilerek, 31 Aralık'a kadar oynanabilecek Teknosa Bingo kampanyası kapsamında çinko yapan katılımcılar güncel etiket fiyatı üzerinden yüzde 10, bingo yapan katılımcılar ise yüzde 18 KDV tutarı kadar indirim kazanacak. Kampanya ile ilgili detaylara teknosa.com üzerinden ulaşılabilecek.

Teknosa'nın gelenekselleşen yeni yıla özel kampanyası Harcadıkça Kazan, bu yıl da teknoloji severlere kazandırmaya devam edecek. 25-31 Aralık tarihleri arasında 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar kulaklık, tablet, elektrikli süpürge gibi ürünlere yüzde 50'ye varan indirimlerle sahip olacak.

Şirketin kendi özel markası Preo, aksiyon kameralarından drone'a, gaming ürünlerinden kişisel bakıma kadar çok çeşitli hediye seçenekleri sunuyor.

Preo My Care serisi yeni yıla yenilenerek girmek veya sevdiklerine kullanışlı bir hediye vermek isteyenlerin tercihi olurken; Preo’nun oyun tutkunlarını cezbedecek gaming mouseları, gaming, klavyeleri, gaming kulaklıkları uygun fiyatı ve yüksek performansı ile yeni yıla damga vuruyor. 31 Aralık'a kadar geçerli Preo kampanyası kapsamında ise cep telefonu ve ekran koruma hariç tüm Preo ürünlerinde bir alana ikinci ürün yüzde 50 indirimli sunuluyor.

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