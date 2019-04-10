Teknosa’nın ‘Müşteri Deneyimi’ projesi Everest'e bir ödül daha

İSTANBUL,(DHA) - Teknoloji perakendecisi Teknosa’nın kesintisiz müşteri deneyimini hedefleyen ‘Everest, Müşteri Deneyiminde Zirve Yolu’ dijital altyapı projesi, International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından düzenlenen CIO Ödülleri’nde ‘Müşteri Deneyimi’ kategorisinde ödülünü aldı.

Omnichannel (çoklu kanal) stratejisi kapsamında envanter yönetiminden lojistik süreçlere kadar tüm ekosistemini birbiriyle entegre ve daha verimli hale getiren Teknosa, teknosa.com’un dünya çapında bir e-ticaret platformu olan Hybris’e geçişini 2018’de Everest projesi kapsamında tamamladı.

İş süreçlerinde veri analitiğini merkeze koyan şirket, müşterilerinin doğru ürüne doğru zamanda, doğru noktada, doğru fiyatla erişebilmesi adına akıllı, bugünü takip eden, geleceği tahminleyen yeni bir yapı ile çoklu kanalda kesintisiz ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmayı sürdürüyor.

50’den fazla firmanın 100’ü aşkın proje başvurusuyla bu yıl rekor kıran IDC Türkiye CIO Ödülleri’nde üst düzey BT yöneticisi ve CIO’lardan oluşan jüri, tüm projeleri değerlendirerek yılın fark yaratan projelerini ödüllendirdi.

Proje daha önce de Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde 'En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi' seçilmişti.

