FİNANS

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

TEKNOLOJİ perakendecisi Teknosa, Preo ailesinin yenilikçi ürünleri, kablosuz şarj özellikli Preo Wireless Powerbank, 3 girişli Premium Powerbank, aksiyon kameraları ve bluetooth kulaklıkları, avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor.

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

İSTANBUL, (DHA)-TEKNOLOJİ perakendecisi Teknosa, Preo ailesinin yenilikçi ürünleri, kablosuz şarj özellikli Preo Wireless Powerbank, 3 girişli Premium Powerbank, aksiyon kameraları ve bluetooth kulaklıkları, avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kendi özel markası olan Preo'yu teknoloji severlerle buluşturuyor. Preo Wireless Powerbank ve Lightning, Type-C ve Micro-USB girişlerinin üçüne de sahip olan Preo Premium Powerbank şarj sorunu olmadan hareket özgürlüğü sağlarken, yeni Preo aksiyon kameraları en heyecanlı ve keyifli anları ölümsüzleştiriyor.

ADRENNALİN TUTKUNLARININ VAZGEÇİLMESİ KAMERALAR

Preo’nun yeni aksiyon kameraları, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi olacak. Geniş açılı lensi ve 4K ULTRA HD çözünürlüğe sahip olan Preo aksiyon kameraları, su geçirmez kılıfı, bisiklet, kask ve kol aparatı ile her anı fotoğraf veya video olarak kaydetmeyi sağlıyor. Preo markalı seçili aksiyon kameraları, Ağustos ayının sonuna kadar yüzde 25 indirim ile Teknosa mağazaları ve teknosa.com’da tüketicileri bekliyor.

PREO BLUETOOTH KULAKLIKLAR İNDİRİMLİ

X-BASS ile güçlendirilmiş ses kalitesi ve 10 metre çekim mesafesi ile Preo bluetooth kulaklıklar müzik dinlemenin en keyifli halini yaşatıyor. Ağustos ayı boyunca Teknosa mağazaları ve teknosa.com üzerinden 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, birbirinden renkli Preo bluetooth kulaklıklara 129 TL yerine 49 TL’den sahip olabiliyor.

(FOTOĞRAF)

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlarTEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

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