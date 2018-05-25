İSTANBUL (AA) - Teknosa, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği "A.L.F.A Awards" kapsamında, "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji perakendeciliğinin şirketi Teknosa, Marketing Türkiye dergisi ile tüketici araştırmaları yapan Akademetre’nin düzenlediği A.L.F.A Awards kapsamında, Elektromarket kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" ödülüne layık görüldü.

12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen A.L.F.A. Müşteri Deneyimi Endeksi araştırmasının sonuçlarının açıklandığı ödül töreninde bu yıl 36 kategoride en iyiler ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, tüketiciler tarafından Elektromarket kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçilip, A.L.F.A ödülünü almaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Bahçıvanoğlu, "Odağımızda, müşterilerimize istedikleri kanaldan, istedikleri zamanda, teknoloji ürünlerine dair her konuda kesintisiz ve en iyi deneyimi yaşatmak var. Türkiye’de satış sonrası hizmet anlayışını sektöre kazandıran marka olarak yeni hizmetlerle ve uygulamalarla bu konuda da çıtayı yükseltiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.