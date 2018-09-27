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"Teknoyatırım"a 55 milyonluk liralık destek sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında bugüne kadar 204 projeye toplam 55,5 milyon lira destek sağlandı - Destek sayesinde, ithal edilen çoğu üründe yurt içi üretim kapasitesi geliştirildi ve 50'den fazla ülkeye yaklaşık 30 milyon liralık ihracat yapıldı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Teknoyatırım Programı, Ar-Ge'nin ticari ürüne dönüşmesinde önemli bir araç oldu. Bu ve benzeri programlarımızın ihracata olan katkısının önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde artmasını hedefliyoruz"

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım) kapsamında bugüne kadar 204 projeye toplam 55,5 milyon lira destek sağlandı. Bakan Mustafa Varank, programın Ar-Ge'nin ticari ürüne dönüşmesinde önemli bir araç olduğunu belirterek, "Bu ve benzeri programlarımızın ihracata olan katkısının önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde artmasını hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar" sürerken, bu ürünlerin ticarileşmesi, bunlara yönelik yatırımın artırılması ve hızlandırılması amacıyla hazırlanan Teknoyatırım Programı kapsamındaki çalışmalar da yoğunlaştı.

Programla teknoloji geliştirme bölgelerinde ve kamu araştırma enstitülerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlere destek verildi.
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- Desteklerle 50'den fazla ülkeye ihracat

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Teknoyatırım Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanmak için başvuranların sayısı üç çağrı döneminde 427 oldu. Program çerçevesinde, 26 ilde toplam 204 projenin sözleşmesi imzalandı ve bunlardan 63'ü tamamlandı.

Bakanlık tarafından yapılan ön ödemelerle bugüne kadar toplam 55 milyon 516 bin 736 lira destek sağlandı.

Yatırımlarını tamamlayan firmalar, teknolojik ürün kapasitelerini artırdı ve daha önce ithal ettikleri çoğu ürünü yurt içinde üretmeye başladı. Firmalar ayrıca 50'den fazla ülkeye 27 milyon 183 bin 591 liralık ihracat yaptı.
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- En çok destek İstanbul'a

Projelerin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, kimyasal ürünler, elektrikli teçhizat, makine ve ekipman imalatı en çok destek alan sektörler oldu.

İl bazında bakıldığında ise en çok projenin desteklendiği il 65 projeyle İstanbul oldu. İstanbul'u 57 projeyle Ankara, 18 projeyle Bursa, 17 projeyle Konya, 12 projeyle İzmir izledi.

Tamamlanan 63 projenin 40'ı küçük ölçekli, 14'ü orta ölçekli, 9'u ise büyük ölçekli işletmelerce hayata geçirildi.
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- "Ar-Ge'nin ticari ürüne dönüşmesini önemsiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, Ar-Ge'nin ticari ürüne dönüşmesini çok önemsediklerini söyledi.

Cari açığın düşmesi için ekonomide yapısal bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Varank, Yeni Ekonomi Programı'nın da bu temelde şekillendiğini anımsattı.

Varank, dönüşümün önemli sac ayaklarından birinin sanayide yüksek katma değerli üretim ve rekabetin artırılması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak üretimde teknolojinin payını daha üst seviyelere çekmek adına kararlı adımlar atıyoruz. Teknoyatırım Programı Ar-Ge'nin ticari ürüne dönüşmesinde önemli bir araç oldu. Destekten faydalanan üreticilerimiz farklı sektörlerde pek çok yenilikçi ürün geliştirdiler ve bu ürünleri ihraç etmeye başladılar. Roket ve helikopter parçaları, yeni nesil kumaş boyama makineleri, enerji verimliliği ile çalışan kombi akış sensörleri ve gaz basınç regülatörleri bu örneklerden sadece birkaçı. Bu ve benzeri programlarımızın ihracata olan katkısının önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde artmasını hedefliyoruz."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Teknoyatırım

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