FİNANS

Tekstil bölümünü tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs vereceklerini ve öğrencilerin mezun olmaları ertesinde beş yıl boyunca iş garantisi verileceğini duyurdu.

Tekstil bölümünü tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs vereceklerini ve öğrencilerin mezun olmaları ertesinde beş yıl boyunca iş garantisi verileceğini duyurdu.
Tekstil sektörü, kalifiye tekstil ve deri mühendislerini sektöre çekmeye yönelik olarak başlattığı burs kampanyasını duyurmak için eğitimcilerle buluşarak, Anadolu ve Fen liselerinde rehber öğretmenler ve okul müdürleri ile yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir tanıtım semineri düzenledi.
Üniversiteler, ihracatçı birliklerimiz ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile çeşitli çalıştaylar düzenleyerek bir eylem planı hazırladıklarını kaydeden Öksüz, bu yoğun çabalar sonucunda 10 Nisan tarihinde Ticaret Bakanlığının projeyi onayladığını ve YÖK ile imzaların atıldığını belirtti.
Tekstil sektörünün 15.7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektör olduğuna işaret eden Öksüz, bunun yanında sektörün bir milyon kişiye istihdam sağlandığının altını çizdi.
Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 1.3 dolarken hazır giyimde bu değerin 14.5 dolar olduğunu belirten İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ”Biz hazır giyim ihracatımızı 33 milyar dolara, üç sektörün toplam ihracatını 55-60 milyar dolara yükseltebiliriz. Bizim, sektörü günün gereklerine göre domine edecek; dönüştürecek birikime sahip mühendislere ihtiyacımız var" dedi.

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