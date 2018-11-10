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Tekstil ihracatında ekim ayı Cumhuriyet rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz: - "İTHİB olarak sadece ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 939 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "İTHİB olarak sadece ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 939 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2018 yılı ekim ayı ihracatı tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rakamı oldu." ifadelerini kullandı.

İTHİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik, sadece ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiği 939 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil ve hammaddeleri sektöründe ekim ayı cumhuriyet rekoru kırdıklarını belirterek, "İTHİB olarak sadece ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 939 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2018 yılı ekim ayı ihracatı tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rakamı oldu. 2018 yılının sonuna kadar bu rakamların artacağını düşünüyorum. Türk tekstil sektörü olarak dünya modasına yön verebilecek güce sahibiz. Türkiye için dış ticaret açığını azaltmak önemli, bunun için de ihracatımızı daha da artırmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Tekstil sektörü olarak Ocak-Ekim 2018 döneminde gerçekleştirdikleri 8,8 milyar dolarlık ihracatı değerlendiren Öksüz, “Sektörümüz Ocak-Ekim 2018 döneminde 8,8 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4’lük artış yakaladı. 1 Ocak-31 Ekim döneminde 198 ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdik. İhracat gerçekleştirdiğimiz 198 ülkenin yüzde 73’ünde tekstil ve hammaddeleri ihracatımız arttı. Mevcut pazarlarımızda ihracatımızı artırdığımız gibi hayata geçirdiğimiz projelerle yeni pazarlara açılmaya başladığımız bir dönem oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Öksüz, modaya yön veren ülkelerin, en çok ihracat gerçekleştirdikleri ülkeler arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ocak-Ekim 2018 döneminde sektörümüz İtalya’ya yüzde 1,5’lik artışla 747 milyon dolar, Almanya’ya yüzde 3’lük artışla 726 milyon dolar, ABD’ye yüzde 2,2’lik artışla 501 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz ihracatın yarısını Avrupa Birliği oluşturuyor. Avrupa Birliği’ne aynı dönemde yüzde 2,5’luk artışla 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Dünya tekstil piyasasını domine eden bu ülkelere yaptığımız ihracat Türk tekstil sektörünün ne kadar güçlü olduğunun somut bir göstergesi. Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 6’ncı sektörüyüz ve ülkemizin genel ihracatından aldığımız pay da yüzde 7’lere yaklaştı. Her iki alanda da bu payı artırabilmek için katma değeri yüksek ürün ihraç etmemiz, yeni açıldığımız pazarlarda da payımızı artırmamız gerekiyor.”

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- Tekstilde ve ham maddelerinin alt sektörlerinde de rekor

Öksüz, açıklamasında şunları aktardı:

“Teknik tekstillerde hem ekim hem ocak-ekim dönemi ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2018 yılı ekim ayı teknik tekstil ihracatımız 153 milyon dolarla ile tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı seviyesine yükseldi. 2018 yılı ocak-ekim dönemi teknik tekstil ihracatımız 1,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatı seviyesine yükseldi. Tekstil ve hammaddeleri ihracat artışımız içerisinde en fazla katkısı olan alt sektörümüz, teknik tekstiller.” ifadelerini kullandı.

İplik ihracatında tarihi rekor kırdıklarını aktaran Öksüz, 2018 yılı ekim ayı iplik ihracatının 181 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştığını, 2018 yılı ocak-ekim dönemi iplik ihracatının ise yüzde 8,7 artarak 1,6 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Öksüz, iplik sektörünün toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatından aldığı payın yüzde 18,3 olduğuna işaret ederek, iplik sektörünün, dokuma kumaştan sonra tekstil ve ham maddeleri ihracatında en büyük paya sahip olduğunu bildirdi.

Ocak-Ekim 2018 döneminde hemen hemen her alt sektörde ihracat artışı yaşadıklarını aktaran Öksüz, “Dokuma kumaş sektöründe yüzde 4,3 artışla 2,1 milyar dolarlık ihracat, iplik sektöründe yüzde 8,7’lik artışla 1,6 milyar dolarlık ihracat, teknik tekstil sektöründe yüzde 14,1’lik artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat, elyaf sektöründe yüzde 22,7’lik artışla 602 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Alt sektörlerimizin de çoğunda ihracat artışı yaşadık.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İTHİB rekor tekstil

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