"Tekstil mühendisleri üretimde değil, perakendede çalışmak istiyor"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nazan Okur, tekstil mühendisliğinden yeni mezunların genelde işin üretim kısmında değil, pazarlama ve satış kısmında çalıştığını söyledi. Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazır giyimde perakendenin önemli bir noktaya geldiğini belirterek, piyasada LC Waikiki ve Koton gibi önemli oyuncular ve yabancı markalar da bulunduğunu, bu markaların perakende faaliyetleri içerisinde yer almanın bu öğrenciler için daha cazip olduğunu ifade etti. Tekstil mühendisliğinden yeni mezunların genelde işin üretim kısmında değil, pazarlama ve satış kısmında çalıştığını belirten Okur, "Üretimde çalıştığınızda da aşağı yukarı aynı parayı alacaksanız. Perakende kısmını tercih ediyorlar. Çünkü şehir merkezinde, ofis ortamında çalışıyorlar. Dolayısıyla belki ileride yurt dışına giderek yabancı bir markada iş yürütmek için de bir adım olabiliyor." diye konuştu. Tekstil mühendisliği mezunlarının indirimli alışveriş hizmeti sunan web sitelerinde de çalışmayı tercih edebildiğini anlatan Okur, şunları kaydetti:

"Örnek verecek olursak, Trendyol, Maslak'ta bir ofise sahip. Yeni mezun, üretimde aynı parayı alacaksa, en yakın üretim yeri de Çerkezköy'de... 'Bu zorluğu yaşayacağıma merkezi yerde çalışırım' diyor. Bu eğilim var. Mesela, bir modelist, bir firmada modelistlik yapmak yerine bambaşka bir alanda çalışmayı tercih edebiliyor. Sorunun kaynağına indiğimizde üretim kısmının şehir dışında olması, çalışma şartları... İTÜ Tekstil Mühendisliği bölümü olarak tercih ediliyoruz ama diğer Anadolu'daki bölümlerde tercih edilmeme söz konusu. Tekstil, ekonomik dalgalanmalardan çok etkilenen bir sektör. Tekstil mühendisliği temel bir mühendislik değil. Tekstil hakkında 'öldü, bitti, battı' denildiğinde bizim puanlarımız bir anda inişe geçti. Makine mühendisliği hakkında siz 'otomotiv sektörü kötü gidiyor' deseniz bile makine mühendisliği etkilenmez. Etkilense bile bunu uzun vadede görürsünüz." \ - "İstanbul'da yetişmiş bir tekstil mühendisi Anadolu'da çalışmak istemiyor" Bahçeşehir Üniversitesi Teknik Tekstillerde Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Koordinatörü Hüseyin Cevahiroğlu da son 2 yıldır tekstil mühendisliği bölümünün birçok üniversitede öğrenci bulmakta zorluk çektiğini ifade etti.