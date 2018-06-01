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"Tekstil mühendisleri üretimde değil, perakendede çalışmak istiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Okur: - "Tekstil mühendisliğinden yeni mezunlar, genelde işin üretim kısmında değil de pazarlama ve satış kısmında çalışıyor" - "İTÜ Tekstil mühendisliği bölümü olarak tercih ediliyoruz ama diğer Anadolu'daki bölümlerde tercih edilmeme söz konusu" - Bahçeşehir Üniversitesi Teknik Tekstillerde Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Koordinatörü Cevahiroğlu: - "İstanbul'da yetişmiş bir tekstil mühendisi, Anadolu'da çalışmak istemiyor"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nazan Okur, tekstil mühendisliğinden yeni mezunların genelde işin üretim kısmında değil, pazarlama ve satış kısmında çalıştığını söyledi.

Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazır giyimde perakendenin önemli bir noktaya geldiğini belirterek, piyasada LC Waikiki ve Koton gibi önemli oyuncular ve yabancı markalar da bulunduğunu, bu markaların perakende faaliyetleri içerisinde yer almanın bu öğrenciler için daha cazip olduğunu ifade etti.

Tekstil mühendisliğinden yeni mezunların genelde işin üretim kısmında değil, pazarlama ve satış kısmında çalıştığını belirten Okur, "Üretimde çalıştığınızda da aşağı yukarı aynı parayı alacaksanız. Perakende kısmını tercih ediyorlar. Çünkü şehir merkezinde, ofis ortamında çalışıyorlar. Dolayısıyla belki ileride yurt dışına giderek yabancı bir markada iş yürütmek için de bir adım olabiliyor." diye konuştu.

Tekstil mühendisliği mezunlarının indirimli alışveriş hizmeti sunan web sitelerinde de çalışmayı tercih edebildiğini anlatan Okur, şunları kaydetti:

"Örnek verecek olursak, Trendyol, Maslak'ta bir ofise sahip. Yeni mezun, üretimde aynı parayı alacaksa, en yakın üretim yeri de Çerkezköy'de... 'Bu zorluğu yaşayacağıma merkezi yerde çalışırım' diyor. Bu eğilim var. Mesela, bir modelist, bir firmada modelistlik yapmak yerine bambaşka bir alanda çalışmayı tercih edebiliyor. Sorunun kaynağına indiğimizde üretim kısmının şehir dışında olması, çalışma şartları...

İTÜ Tekstil Mühendisliği bölümü olarak tercih ediliyoruz ama diğer Anadolu'daki bölümlerde tercih edilmeme söz konusu. Tekstil, ekonomik dalgalanmalardan çok etkilenen bir sektör. Tekstil mühendisliği temel bir mühendislik değil. Tekstil hakkında 'öldü, bitti, battı' denildiğinde bizim puanlarımız bir anda inişe geçti. Makine mühendisliği hakkında siz 'otomotiv sektörü kötü gidiyor' deseniz bile makine mühendisliği etkilenmez. Etkilense bile bunu uzun vadede görürsünüz."

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- "İstanbul'da yetişmiş bir tekstil mühendisi Anadolu'da çalışmak istemiyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Teknik Tekstillerde Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Koordinatörü Hüseyin Cevahiroğlu da son 2 yıldır tekstil mühendisliği bölümünün birçok üniversitede öğrenci bulmakta zorluk çektiğini ifade etti.

Cevahiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi olarak, bu alana katkı sağlamak üzere harekete geçtiklerini, Türkiye'de klasik tekstil sanayisini daha ileriye taşımak, akıllı tekstil sistemlerine dönüşümü sağlamak ve bu dönüşümü sağlayacak insanlar yetiştirmek amacıyla Almanya Aachen Üniversitesi ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile bir yüksek lisans programı başlattıklarını bildirdi.

Cevahiroğlu, "Program çerçevesinde, İTHİB üyesi şirketlerin Ar-Ge ve üretim mühendisi ihtiyacını karşılamak hedefimiz." ifadesini kullandı.

Öğrenci taleplerinin sektörün ihtiyacı olan "teknik tekstil" ürünü üretmek yönünde olduğunu vurgulayan Cevahiroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar en iyi hocalarla hazırlanmak istiyorlar. Araştırmalarını, şirketlerinde ve üniversitenin laboratuvarlarında yapmak istiyorlar. Gözlemlerim sonucunda genel anlamda eksikliğimiz, öğrencinin ne için okuduğunu bilmemesi, nasıl bir ortam ve şartlarda çalışacağını hayal edememesidir. Bunun için sanayinin yöneticilerinin yol göstermeleri çok önemlidir. İstanbul'da yetişmiş bir tekstil mühendisi, Anadolu'da çalışmak istemiyor. Memleketine dönerek o bölgelerde çalışanlar konusunda bazı istisnalar olmakta. Keza Anadolu'da eğitim alan bir mühendis de İstanbul'da çalışmaktan korkuyor. Halbuki şu iyi bilinmelidir ki mühendis, bırakın İstanbul'da çalışmayı, tüm dünyada çalışmak zorundadır. Bu yüzden tekstil eğitiminin yanında yabancı dilini geliştirmek, yabancı kültürleri öğrenmek zorundadır."

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Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

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