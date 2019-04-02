FİNANS

"Tekstil sektörü 1 milyon kişiyi istihdam ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "2018 yılında ülkemiz tam 193 ülke ve bölgeye tekstil ihracatı yaptı. Diğer yandan Türkiye tekstil sektörü sadece pazar çeşitlendiren değil, ürün çeşitlendiren bir konuma da yükseldi" - "Tekstil sektörümüz hazır giyim ile bir bütün olarak tarihte olduğu gibi yine Türkiye ekonomisinde en fazla dış ticaret fazlası veren ve en fazla istihdam oluşturan sektör niteliğiyle ekonomimizi taşıyan ana sektörlerin başında yer alıyor"

Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) destekleriyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "Bursa Textile Show Fuarı" açıldı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki fuarda, sektördeki yenilikler ve Bursa'nın modaya yön veren ürünleri sergileniyor.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, açılışta, zorlu ekonomik şartlara rağmen 2018 yılında Türkiye'nin 168 milyar dolar ihracat yaptığını ifade ederek "2018'de tekstil ihracatımız yüzde 5 artış ile 8,5 milyar dolar oldu.
Ülkemizin ilk bin ihracatçısı arasında 162 hazır giyim ve 69 tekstil firmamız bulunuyor." dedi.

Engin, tekstil sektörünün 1 milyon kişiyi istihdam ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Tekstil sektörümüzün başarılı alt sektörlerinden olan giyimlik kumaşlar sektörümüzde yıllık ihracatımız yaklaşık 3,5 milyar dolar ve dünya pazar payımız yaklaşık yüzde 3,5. Giyimlik kumaşlarda Türkiye olarak kilogram başına ortalama ihracat değerimiz 8 dolar. Bursa ilimizin giyimlik kumaş ihracatında ortalama kilogram değeri ise 12,5 dolar.
Giyimlik kumaşlarda biz Bursa ihracatçıları örnek olarak Arjantin’e 31 dolardan, Hong Kong’a 29, Japonya’ya 26, Meksika’ya 24 ve Portekiz’e 20 dolardan mal sattık.
Artık sadece bir pazara odaklanmış değil, dünyanın tamamını pazar kabul eden bir anlayışa sahibiz. 2018 yılında ülkemiz tam 193 ülke ve bölgeye tekstil ihracatı yaptı. Diğer yandan Türkiye tekstil sektörü sadece pazar çeşitlendiren değil, ürün çeşitlendiren bir konuma da yükseldi."

- "En fazla dış ticaret fazlası veren sektör"

Tekstilde daha başarılı olabilmek için Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini belirten Engin, giyimlik kumaş sektörünün ekolojik üretime odaklanmasını istediklerini ifade etti.

Engin, tekstil sektöründe lider olmayı hedeflediklerini dile getirerek "Tekstil sektörümüz hazır giyim ile bir bütün olarak tarihte olduğu gibi yine Türkiye ekonomisinde en fazla dış ticaret fazlası veren ve en fazla istihdam oluşturan sektör niteliğiyle ekonomimizi taşıyan ana sektörlerin başında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, tekstil fuarının uluslararası düzeyde etkiye sahip olduğunu söyledi.

Burkay, Bursa'nın bir üretim, sanayi merkezi olduğunu, Türkiye'nin hedeflerini yakalaması doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da fuarın hayırlı olması temennisinde bulunduğunu belirterek birçok sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de Bursa'nın öncü olduğunu vurguladı.

"Let's Meet in Bursa" sloganıyla düzenlenen fuarda, 90 firma, 2020 ilkbahar yaz kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunarken, katılımcı firmalar Rusya, Ukrayna, Sırbistan başta olmak üzere 40 ülkeden 350'yi aşkın yabancı iş insanıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın yanı sıra tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve meslek odalarının başkanları da katıldı.

"Bursa Textile Show Fuarı" 4 Nisan'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Tektsil Fuarı

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