Tekstil sektörü 10 milyar liralık makine ithalatının önüne geçecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ile Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) tekstil makine sektöründe geçen sene yapılan yaklaşık 10 milyar TL’lik iplik, dokuma ve örme makineleri gibi diğer makine ithalatının önüne geçmek için iş birliğine imza attı.

TTTSD'den yapılan açıklamaya göre, ihracatın önemli kalemlerinden tekstil sektörü makine ithalatının da önüne geçmek için çalışmalara başladı. TTTSD ile TEMSAD tekstil makine sektöründe geçen sene yapılan yaklaşık 10 milyar TL’lik iplik, dokuma ve örme makineleri gibi diğer makine ithalatının önüne geçmek için iş birliğine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, bu alanda verilen cari açığı kapatmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“TEMSAD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunmayı hedefliyoruz. Üyelerimize yerli ve milli makine kullanımının önemini anlatıyoruz. Ülkemiz tekstilde bugün bu başarıları elde ediyorsa bunda sektörümüzün tüm paydaşlarının çok büyük bir katkısı var demektir. Bu paydaşlar iş birliğini ne kadar arttırırsa sektörümüz daha ileriye gidecek, ülkemizin cari açığının kapatması adına daha fazla katkı yapacaktır.