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"Tekstil, Türkiye'nin geleceğe bakan sektörleri arasında ön sırada"

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 22:36 | Son Güncelleme

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: (2) - "Dünyanın ekonomik açıdan zorlu bir sınav verdiği süreçte tekstil, Türkiye'nin geleceğe bakan sektörleri arasında ön sırada yer almaktadır. Ülkemizin dış ticaret fazlası en yüksek sektörü olan tekstil, imalatta, istihdamda ve ihracatta en verimli sektördür" - "Turizmde yaşadığımız rekor sene, ülkemize gelen ziyaretçilerin hazır giyim ürünlerimize talebini de beraberinde getirmektedir. Faiz oranlarındaki düşüş de inanıyoruz ki yurt içi tüketim talebinin canlanmasıyla sonuçlanacaktır"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Dünyanın ekonomik açıdan zorlu bir sınav verdiği süreçte tekstil, Türkiye'nin geleceğe bakan sektörleri arasında ön sırada yer almaktadır. Ülkemizin dış ticaret fazlası en yüksek sektörü olan tekstil, imalatta, istihdamda ve ihracatta en verimli sektördür." dedi.

Arslan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığınca bir tesiste düzenlenen 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi Galası'nda yaptığı konuşmada, reel sektörün en güçlü destekçilerinden biri olan Halkbank'ın, Merkez Bankasının Temmuz ve Eylül aylarındaki indirim kararlarının hemen ardından kredi faiz oranlarında güncellemelere giden ilk bankalar arasında yer aldığını, ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler gerçekleştirildiğini belirtti.

"Dünyanın ekonomik açıdan zorlu bir sınav verdiği süreçte tekstil, Türkiye’nin geleceğe bakan sektörleri arasında ön sırada yer almaktadır. Ülkemizin dış ticaret fazlası en yüksek sektörü olan tekstil, imalatta, istihdamda ve ihracatta en verimli sektördür." ifadesini kullanan Arslan, tekstil sektörünün, Türkiye ekonomisinde en önemli istihdam araçlarından biri olarak yaklaşık 1 milyon kişiye çalışma alanı açtığını söyledi.

Kadın-erkek eşitliğinde cinsiyet ayrımı yapmayan tekstil sektörünün, yüzde 40'a yakın kadın istihdam oranıyla ülkenin sosyal yaşamınını da güçlendirmekte olduğuna işaret eden Arslan, "Hükümetimiz tekstil sektörünün stratejik öneminin gayet bilincindedir, sektör de kendisine verilen desteği her zaman yüksek bir katma değere dönüştürmektedir." diye konuştu.

Tekstil ürünleri üretiminin, Temmuz ayı itibarıyla pozitife geçerken hazır giyim üretiminin, çift haneli artış seviyelerini zorlamakta olduğunu anlatan Arslan, sektördeki ciro artışlarının, enflasyon oranının üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Arslan, şunları söyledi:

"Turizmde yaşadığımız rekor sene, ülkemize gelen ziyaretçilerin hazır giyim ürünlerimize talebini de beraberinde getirmektedir. Faiz oranlarındaki düşüş de inanıyoruz ki yurt içi tüketim talebinin canlanmasıyla sonuçlanacaktır. Dünya genelinde 190 ülkeye ihracat gerçekleştiren tekstil sektörü, kilogram başına ortalama 8 doları aşan birim fiyatlarıyla yüksek katma değerli bir üretim alanıdır. 2001 yılında 4 dolar olan kilogram başına ortalama fiyatların 2 katına çıkması büyük bir başarı hikayesidir. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, yılın ilk 8 ayında ülkemizin toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı 6,6 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir. Bu dönemde tekstil ihracatının yaklaşık yarısı AB ülkelerine gerçekleştirilmiştir. İhracatımızda üst sıraları İtalya, Almanya, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerin alması sektörün kalite göstergesidir."

- "Türk markalarının artan sayısı gurur kaynağımız haline gelmektedir"

Sektörün imalat gücünün yeni yatırımlarla arttığını, bugün ülkenin ilk bin ihracatçısı arasında 162 hazır giyim ve 69 tekstil firması yer aldığını vurgulayan Arslan, Ar-Ge'ye, teknoloji ve tasarıma yatırım yaptıkları ölçüde, gelecek dönemde çok daha fazla firmanın bu listelerde yer bulacağına inandıklarını kaydetti.

Arslan, dünyada tekstil üretiminin Çin'den çıkarak Vietnam, Bangladeş gibi diğer Asya ülkelerine kaydığını gördüklerini, Türkiye'nin coğrafi konumunu beşeri değerleriyle birlikte değerlendirerek tekstil piyasasındaki küresel gücü pekiştirme fırsatı bulduklarına inandığını ifade etti.

"Markalaşmanın öneminin arttığı küresel konjonktürde, tekstil sektöründe Türk markalarının artan sayısı gurur kaynağımız haline gelmektedir." diyen Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üreten Türkiye'nin bankası olarak imalat sanayisine her zaman güçlü destek veren Halkbank bu süreçte tekstil sektörüne özel çözümler üretmeyi sürdürecektir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar, avantajlı KOBİ destek ürünlerimizden rahatlıkla yararlanabilirler. Bankamız, tekstil firmalarının enerji verimliliğini artıracak yatırımlarından tekstil makinesi alımlarına kadar her türlü girişimlerinde destekçi olmaya devam edecektir. Halkbank, topyekün bankacılık anlayışıyla, müşterilerine nakdi kredi seçeneği yanında gayri nakdi kredi ve devlet destekli alacak sigortası gibi önemli ürün ve hizmetler sağlamayı sürdürecektir."

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kahramanmaraş

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