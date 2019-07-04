GAZİANTEP (AA) - TOBB Tekstil Sektör Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Tekstilde Türkiye çok iyi durumda. Makine donanımı, kalifiye iş gücü ve tüketim merkezlerine yakınlığı dolayısıyla daha uzun yıllar bu sektörden ekmek yeriz." ifadelerini kullandı.

SANKO Holding Onursal Başkanı da olan Konukoğlu, yazılı açıklamasında, tekstilin emek yoğun bir sektör olduğunu belirtti.

Emek yoğun sektörlerin istihdama ve ekonomiye katkısının, ülke sosyal barışına da katkı anlamına geldiğini aktaran Konukoğlu, sektörde bunlar göz önünde bulundurularak rekabet gücünü koruyacak önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Tekstil sektörünü "istihdam adası" ve "işçi deposu" diye nitelendiren Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Bir zamanlar tekstil denildiğinde İngiltere akla gelirdi, uzun yıllar da hakimiyetini sürdürdü. 1940-1945 yıllarında sektörde sözü Fransa söylemeye başladı. İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerini kaybetmesi sonrasında 1970-1975 döneminden sonra ise İtalya'nın hakimiyeti başladı. Şimdiler de ise tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Tekstilde Türkiye çok iyi durumda. Makine donanımı, kalifiye iş gücü ve tüketim merkezlerine yakınlığı dolayısıyla daha uzun yıllar bu sektörden ekmek yeriz."