Tekstilde gündem: Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birlikleri (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim"in, tekstil sektörünün de önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurguladı ve "Sektörümüzün, ekolojik üretime odaklanmasını istiyoruz" dedi.

UTİB’in sürdürülebilirlik çalışmalarının da ele alındığı seminerde konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, üretim süreçlerinin daha çevre dostu ve küresel normlara uygun olması gerektiğini belirterek, "Dış ticaret gelirlerimizi ancak bu şekilde artırabiliriz" dedi ve ekledi:

"Hepimizin bildiği üzere bir suredir ön plana çıkan bir yaklaşım ve anlayış var: 'Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim.' Her geçen gün daha da bilinçlenen tüketiciler ve ülkeler bu yönde üretimi destekliyor, sürdürülebilirliği destekleyen nitelikte ürünleri tercih ediyorlar."

Azalan doğal kaynaklar ve artan dünya nüfusu nedeniyle kaynakların etkin kullanımının bütün sanayi kollarında uygulanması gereken bir politika haline geldiğinin altını çizen Engin, "Teknolojik, ekolojik ve sosyal değişimler, ihtiyaç normlarında da değişim meydana getirdi ve endüstrilerin sürdürülebilir ve çevreci stratejilere yönelmesi gerekliliği ortaya çıktı. Biz de Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, Ev Tekstili ve Giyimlik Kumaşlar sektörümüzün, ekolojik üretime odaklanmasını istiyoruz. Çünkü üretim süreçlerimizin daha çevre dostu ve küresel normlara uygun olması ile dış ticaret gelirlerimizi artırmamız mümkün" dedi.

UTİB olarak değişimi yakalamak ve bu sürecin içindeki liderlerden biri olmak istediklerini dile getiren Pınar Taşdelen Engin, "Küresel ekonomide ve dünya siyasi konjonktüründeki zorluklara rağmen bizler yine problemlerin arasındaki fırsatları yakalamak için başarılı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" diye ekledi. (Fotoğraflı)

