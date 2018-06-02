FİNANS

Tekstilde mühendis sıkıntısı burs ve iş garantisi ile çözülecek

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

İTHİB koordinatörlüğünde düzenlenen “Türkiye Tekstil Sektörü Eğitim Komitesi Çalıştayı”nda, tekstil mühendisliği bölüm başkanlarıyla sektörde yaşanan mühendis sıkıntısı ele alındı - İTHİB Başkanı Öksüz: - "Üniversite sınav sonuçları sıralamasında ilk 100 binin içerisinde olan ve üniversite tercihlerinde ilk 3 tercihi arasında tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere başarı sıralamaları ile orantılı olarak 4 yıl boyunca burs vermeyi planlıyoruz. Bu gençlere iş garantisi de sunacağız. Sağlayacağımız fonla ayrıca üniversitelerin tekstille ilgili bölümlerdeki yetkinliğin arttırılması için de çalışmalar yapacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) koordinatörlüğünde düzenlenen “Türkiye Tekstil Sektörü Eğitim Komitesi Çalıştayı”nda, tekstil mühendisliği bölüm başkanlarıyla sektörde yaşanan mühendis sıkıntısı ele alındı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, tekstil sektöründe yaşanan mühendis sıkıntısı için ihracatçı birlikleri kolları sıvadı. Son yıllarda tekstil mühendisi bulma konusunda zorluklar yaşanması üzerine sorunun çözümü için İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) koordinatörlüğünde “Türkiye Tekstil Sektörü Eğitim Komitesi Çalıştayı” düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Öksüz, tekstil sektörünün Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu belirtti.

Türkiye’nin ortalama ihracat kilogram fiyatının 1,4 dolar olduğunu, tekstil sektöründe bu rakamın 5 dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Öksüz, “Doğumdan ölüme kadar hayatın tüm alanında kullanılan tekstil sektörü her geçen yıl büyüyor. Sektörün geleceğine katkı vermek amacıyla bir çalıştay düzenledik. İki ana amacımız var. Birincisi, kaliteli öğrencilerin tekstil mühendisliğini tercih etmesini sağlamak, ikincisi de tekstilin algısını güçlendirmek. Sektör temsilcileri olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli hocalarımızda bir araya gelerek sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Öksüz, gençlerin üniversite tercihlerinde tekstil mühendisliği bölümünü yazmaları için bir dizi öneriyi masaya yatırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversite sınav sonuçları sıralamasında ilk 100 binin içerisinde olan ve üniversite tercihlerinde ilk 3 tercihi arasında tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere başarı sıralamaları ile orantılı olarak 4 yıl boyunca burs vermeyi planlıyoruz. Bu gençlere iş garantisi de sunacağız. Sağlayacağımız fonla ayrıca üniversitelerin tekstille ilgili bölümlerdeki yetkinliğin arttırılması için de çalışmalar yapacağız.”

Son yıllarda toplumda tekstil sektörüne yönelik yanlış algıların oluştuğuna da dikkati çeken Öksüz, bu algıyı kırmak için gelecek dönem bir dizi projeyi hayata geçireceklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İTHİB Türkiye Tekstil Sektörü Eğitim Komitesi Çalıştayı

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