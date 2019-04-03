Telefon dolandırıcılarına BTK freni

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği" veya "hediye kazanıldığı" gibi gerçeği yansıtmayan mesajlardan dolayı tüketicilerin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı. Abone onayının olmadığı hatlarda, 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmeti kapatılacak ve bu konuda aboneler ücretsiz bilgilendirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarına ilişkin farklı kanallardan çok sayıda şikayet başvurusunda bulunuldu.

Hatlardan tüketicilere gönderilen mesajlarda, "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği" veya "hediye çeki kazanıldığı" gibi ifadeler kullanılarak, abonelerin 888/898'li numaraları aramaya yönlendirildiğine ilişkin şikayetleri değerlendiren kurum bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, bu numaraları arayan tüketicilere mesaj içeriğinde vadedilen hizmetler sunulmaksızın yüksek faturaların oluşması sonucu yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla konuyu gündemine aldı.