FİNANS

Telegraph: Facebook özür diledikten sonra da bilgi paylaştı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

Facebook, Cambridge Analytica skandalının ardından kullanıcı bilgilerinin kişilerin rızası dışında kullanılması nedeniyle özür dilediği halde 61 şirketle bu verileri paylaşmayı sürdürdü.

Özge Düzgün / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Facebook, Cambridge Analytica skandalının ardından kullanıcı bilgilerinin kişilerin rızası dışında kullanılması nedeniyle özür dilediği halde 61 şirketle bu verileri paylaşmayı sürdürdü.
İngiliz Telegraph’ın haberine göre, sosyal medya şirketi Mayıs 2015'ten sonra bilgi paylaşımı yapmayı bıraktığını ifade ederek, kullanıcılarından özür diledikten sonra da 61 donanım ve yazılım üreticisi ile bilgi paylaşmaya devam ettiğini kabul etti.
Şirket “Facebook ile giriş yap” seçeneği bulunan ve aralarında arama motoru AOL, Nike, kargo şirketi UPS, arkadaşlık uygulaması Hinge ve bir Rus gazetenin de aralarında olduğu 61 teknoloji şirketinin, Facebook kullanıcı verilerine özel erişim sağladığını kabul etti.
Habere göre Facebook, kullanıcı bilgilerinin kullanılmasına ilişkin dava ile ilgilenen kurula 747 sayfalık belge teslim etti.
Dokümanlar, ABD’li Kongre üyeleri tarafından, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e Nisan ayında yöneltilen yüzlerce soruya yanıt niteliğinde sunuldu.
Facebook, Mayıs 2015 sonrasında verilerin kullanımına erişimi olan şirketlere özel “tek seferlik” altı aylık bir veri paylaşımı uzatması sağladığını da açıkladı.
Kullanıcıların izni olmadan paylaşılan veriler ise arkadaşların isimlerini, kullanıcıların cinsiyetlerini ve doğum tarihlerini içeriyor.
Söz konusu şirketler mahkeme belgelerine göre savunmalarında şunları söyledi:
“Bizler çeşitli cihazlara, işletim sistemlerine ve ortaklarımıza, Facebook”u deneyimleyerek bir yol sunmak istediğimiz için çeşitli ürünlerle entegrasyonlar oluşturduk.
“Bu entegrasyonlar ortaklarımız tarafından, kullanıcılarımız için oluşturuldu ve Facebook tarafından onaylandı.”

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