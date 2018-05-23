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Telekom şirketleri bir yılda 100 bine yakın şikayet aldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Şikayetvar.com’un yürüttüğü ŞikayetEndex'in son bir yıllık verilerine göre,Türkiye'deki üç telekom şirketi toplam 100 bine yakın şikayet aldı.

Telekom şirketleri bir yılda 100 bine yakın şikayet aldı

İSTANBUL, (DHA) - Şikayetvar.com’un yürüttüğü ŞikayetEndex'in son bir yıllık verilerine göre,Türkiye'deki üç telekom şirketi toplam 100 bine yakın şikayet aldı.

ŞikayetEndex'in verilerine göre, telekom şirketlerine yıllık 97 bin 269 şikayet geldi. Toplam 54 bin 975 ile en fazla şikayet Türk Telekom'a yapıldı. Türk Telekom'u, 24 bin 522 şikayetle Vodafone ve 17 bin 772 şikayetle ise Turkcell izledi.

Şikayetvar.com tarafından yaklaşık 50 bin kullanıcıyla yapılan yıllık ve aylık telekomünikasyon şirketleri şikayet anketinin aylık verilerine göre de, Türk Telekom ayda ortalama 4 bin 375, Vodafone 2 bin 63 ve Turkcell bin 676 şikayet aldı.

ŞikayetEndex, Şikayetvar’a üye GSM abonelerinin gönderdiği şikayetler, şikayetlerden duydukları memnuniyet puanlamaları ve anket sonuçlarına göre şekilleniyor.

Telekom şirketlerinden memnun olmama nedenlerinde ise 'çözüm sunamadılar' seçeneği yüzde 46 ile en çok şikayet nedeni olurken onu, yüzde 15 ile 'süreç çok uzadı', yüzde 14 ile 'beklentimi karşılamadılar', yine yüzde 14 ile 'süreç beni yordu', yüzde 7 ile 'personel davranışı' ve yüzde 4 ile 'diğer' seçenekleri izledi.

Ankete katılanların yıllık memnuniyet oranları ise şöyle;

- Türk Telekom 21 bin 169 kişi 'hiç memnun değilim', 2 bin 630 kişi 'çok memnunum',

- Vodafone 10 bin 327 kişi 'hiç memnun değilim', 904 kişi 'çok memnunum',

- Turkcell ise yüzde 6 bin 130 'hiç memnun değilim', 2 bin 325 'çok memnunum'.

Memnuniyet oranı, yüzde 30 ile Turkcell, sonra yüzde 14 ile Türk Telekom ve en az memnun olunan şirket yüzde 10 ile Vodafone oldu.

Telekom şikayet konularını da, çağrı merkezi sorun çözme yüzde 20, haksız ücretlendirme yüzde 12, internete bağlanamama yüzde 12, bağlantı hız yüzde 8 ve diğerleri oluşturdu.

(FOTOĞRAF)

Telekom şirketleri bir yılda 100 bine yakın şikayet aldıTelekom şirketleri bir yılda 100 bine yakın şikayet aldıTelekom şirketleri bir yılda 100 bine yakın şikayet aldıTelekom şirketleri bir yılda 100 bine yakın şikayet aldı

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