Telekomünikasyon ekipmanları için yetkili gümrüklere yenisi eklendi

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürülüğü de eklendi.
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