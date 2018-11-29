Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, "Türkiye'nin en büyük avantajı sabitte de mobilde de altyapının sahibinin hükümet olması. O yüzden doğası gereği altyapı ekonomik olmalı ve kalite sunabilmelidir." dedi. Doany, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) 10. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, fiber yatırımların maliyetli olduğunu söyledi. Farklı teknolojik döngülerin çok hızlandığına işaret eden Doany, fiber yatırımların artık hayatları etkilediğini belirtti. Doany, Türkiye'nin her zaman yeniliğe açık, yenilikçi bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Türk Telekomun altyapısının sahibi şirket değil. Bu altyapı 2026 yılında devlete geri dönecek. Bu sahiplikte kamu çıkarını korumak gerekiyor." diye konuştu. 5G'nin önemine değinen Doany, şöyle konuştu: "5G dediğimizde şu anda hiçbir hizmet alamayan insanların da düşünülmesi gerekiyor. O da evrensel hizmet. Bu alanlarda herkesin bilişim teknolojilerine ulaşması gerekiyor. Bu onların vatandaşlık hakkı. Bunun için operatörler bir arada çalışabilir. Türkiye'nin en büyük avantajı sabitte de mobilde de altyapının sahibinin hükümet olması. O yüzden doğası gereği altyapı ekonomik olmalı ve kalite sunabilmelidir."

- "Türkiye, dijital altyapı ve fiber yatırımlarına hız vermeli" Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da ülkede altyapı erişimini sınırlandırarak rekabet etmekten vazgeçilip, hizmet çeşitliliği ve zenginliğiyle rekabet edilmeye geçilmesi gerektiğini bildirdi. Son 10 senede trilyon dolarlık dijital ekonomiden telekom şirketlerinin faydalanamadığını belirten Terzioğlu, şöyle devam etti: "2018'de 112 kazı talebi yaptık. Aldığımız cevap sayısı henüz sıfır. Türkiye'nin acilen dijital altyapı ve fiber yatırımlarına hız vermesi lazım, tek altyapıya ihtiyacımız var. Bunun için ne karar alınması gerekiyorsa alınması gerekli. Türkiye'nin bu alanda bir problemi var. Bu problemine çözüm bulmamız lazım. Çözüm de mevcut altyapıyı paylaşmak, sabitte ve mobilde yenisini de beraber yapmak olabilir. Son bir yıl içinde biz altyapımızı Türksat ve Vodafone ile paylaşmaya başladık. Bu milletin malını milletten esirgemememiz lazım ve bu altyapıyı el birliği ile büyütmemiz gerekiyor. Önümüzde fırsatlar var. Bütün altyapıları birleştirelim, mevcut paylaşılabilsin, geleceği beraber yapalım."

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Hasan Süel, bir toplumun kalkınması ve kalkınmanın sürdürülebilmesi için sivil toplum kuruluşlarının önemli yeri olduğunu dile getirdi. Altyapıda eş güdüm, üstyapıda rekabet modeliyle gerek sabit gerek mobilde akıllı yatırımların ülkenin dünya liginde değer kaybetmemesi için gerekli olduğunu vurgulayan Süel, "Altyapıda birbirini sıkıştırarak değil, üstyapıda farklılaşarak, müşteriye ihtiyacı olan hizmeti esnek verenler kazanacak." ifadesini kullandı. Süel, bu yılın fiber altyapı açısından kayıp bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Gelecek yıl yatırım ve altyapı ihtiyacımızı, rasyonel bir şekilde ülke kaynaklarını kullanarak yapmak zorundayız. Hep beraber fiber yatırımları yapalım." değerlendirmesinde bulundu. - "Veriler ülke içinde saklanmalı" TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak da 2003 yılında 15 milyar lira olan sektörün toplam gelirlerinin, enflasyondan arındırınca hala aynı seviyede bulunduğunu söyledi. Sektördeki karlılık durumunun da düştüğünü belirten Arıak, şirketlerin piyasa değeri üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı. Arıak, "En yüksek piyasa değeri 26 milyar dolar olmuş. Son 5 yıl içinde hızlı bir şekilde değer kaybı gerçekleşmiş ve son ekonomik türbülansta 7 milyar dolara düşmüş." dedi.