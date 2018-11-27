Telsiz cihaz ve sistemlerine düzenleme

Telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teknik ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf olacak. Muafiyet, teknik ölçütlere uygunluğun kaybıyla sona erecek.

Bu muafiyet, söz konusu telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dahil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamayacak ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmeyecek.

Muafiyet kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemleri, diğer telsiz cihaz ve sistemlerine zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve bunlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı koruma talep etmeden kullanılacak. Bu cihaz ve sistemleri kullananlar, belirtilen yükümlülükleri kabul etmiş sayılacak.