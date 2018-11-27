FİNANS

Telsiz cihaz ve sistemlerine düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

Teknik ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf olacak

Telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teknik ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf olacak. Muafiyet, teknik ölçütlere uygunluğun kaybıyla sona erecek.

Bu muafiyet, söz konusu telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dahil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamayacak ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmeyecek.

Muafiyet kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemleri, diğer telsiz cihaz ve sistemlerine zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve bunlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı koruma talep etmeden kullanılacak. Bu cihaz ve sistemleri kullananlar, belirtilen yükümlülükleri kabul etmiş sayılacak.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik ölçütler dışında kullanılmak istenmesi durumunda, telsiz kurma ve kullanma izni ve frekans tahsis ve tescili için Kuruma başvurulacak.

- Teknik ölçütleri BTK belirleyecek

Teknik ölçütler, Kurum tarafından belirlenerek, Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Teknolojik gelişmeler, taraf olunan uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden, yönetmelik kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilecek. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri, bu yönetmelik çerçevesinde kullanılmaya devam edecek. İptal edilmiş sayılan ruhsatnamelere ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak.

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, 6 ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak teknik ölçütlerde belirtilen değerlere uygun hale getirmekle yükümlü olacak.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyorEdremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor
Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandıSanayiciler karşılıksız çekten dert yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTK Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri

En Çok Okunan Haberler

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

OBM, 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götürecek

OBM, 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götürecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.