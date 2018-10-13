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TEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalı

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yapılması planlanan Alpu Termik Santrali ve Kömür İşletmesi’nin 17 Ekim’de yapılacak olan özelleştirme ihalesi öncesinde TEMA Vakfı kömür yatırımları yerine, enerji verimliliğine ilişkin yatırımlara öncelik verilmesini istedi.

TEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalı

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yapılması planlanan Alpu Termik Santrali ve Kömür İşletmesi’nin 17 Ekim’de yapılacak olan özelleştirme ihalesi öncesinde TEMA Vakfı kömür yatırımları yerine, enerji verimliliğine ilişkin yatırımlara öncelik verilmesini istedi.
Türkiye’nin toplam enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyelinin yüzde 27 olduğunu ve neredeyse tüketilen enerjinin üçte birinin israf edildiğini ifade eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç şunları söyledi:
“En ucuz ve temiz enerji, tüketmediğimiz enerjidir. Konut ve ofislerimizde yüzde 29 elektrik tasarrufu potansiyelimiz var.
“Öte yandan ülkemizde sanayideki enerji tüketimi birkaç sektörde yoğunlaşmış durumda. Sanayide tüketilen enerjinin yüzde 45’ini, elektriğin yüzde 29’unu çimento ve demir-çelik sektörü tüketiyor ve bu sektörlerde yüksek oranda enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyeli bulunuyor.
“Elektrik üretmek için yeni kömürlü termik santraller projelendiriliyor, oysa ki sadece bu iki sektörde bile yüzde 20’den fazla elektriği geri kazanma fırsatı var.Tekstil sektöründe ise bu oran yüzde 57’ye yükseliyor.
“Sadece konut ve ofislerdeki elektrik geri kazanım potaniyeli, yakında ihalesi planlanan Eskişehir’deki termik santral projesinin üreteceği elektriğin 4.5 katı.
“Bu nedenle enerji yatırımlarında tasarruf ve verimlilik çalışmalarının önceliklendirilmesi önem kazanıyor”
Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez de enerjiyi verimli kullanmanın önemini vurguladığı konuşmasında Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2023’e kadar yapılacak 10 milyar dolarlık yatırımın 2033’te 40 milyar dolar olarak döneceğini belirtti.
2017’de yürürlüğe giren Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, 2023 yılına ulaşıldığında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılmasını hedefliyor.,
Enerji verimliliğinin en önemli göstergesi olan enerji yoğunluğu, bir ülkenin birim milli gelir üretmek için tükettiği enerji miktarıdır. Dünya Bankası’nın 2011 yılında Türkiye için hazırladığı “Türkiye’de Enerji Tasarrufu Potansi­yelini Kullanmak” çalışmasına göre, Türkiye enerji yoğunluğu yüksek bir ülke.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda belirtildiği üzere enerji yoğunluğumuzun halen yüksek olması Türkiye’nin önemli miktarda enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu gösteriyor. 2015 yılında 0.12 birim birincil enerji yoğunluğu olan Türkiye’nin enerji yoğunluğu OECD ortalaması olan 0.11 değerinin üzerinde.
Avrupa Çevre Ajansı’nın 2014 tarihli raporuna göre küresel enerji yoğunluğu 2010’dan beri her sene yüzde 2.1 azalmış olmasına rağmen Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu içindeki ülkeler arasında enerji yoğunluğunu azaltmamış üç ülkeden biri oldu. Türkiye’nin enerji yoğunluğu 2005-2014 arasında yüzde 0.4 arttı. (Fotoğraflı)

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