FİNANS

"Teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştirdik"

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: - "Ticaret erbabının önemli sorunlarından birini çözüme kavuşturacak olan VBanko çek ürünümüzü geliştirdik. Bir bakıma teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştirdik. Müşterimizin imzasının yanına adımızı koyarak çekin itibarını güçlendirdik"

Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Ticaret erbabının önemli sorunlarından birini çözüme kavuşturacak olan VBanko çek ürünümüzü geliştirdik. Bir bakıma teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştirdik. Müşterimizin imzasının yanına adımızı koyarak çekin itibarını güçlendirdik." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, yaptığı yazılı açıklamada, Vakıfbank yöneticilerinin "Hedef tek, güçlü gelecek buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret ettiklerini, daha sonra Vakıfbank'ın iştiraklerinden Güneş Sigorta'nın 18 kente hizmet verecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünün açılışını yaptıklarını belirtti.

Banka yönetimi olarak 3 ayda 25 bölge müdürlüğünü ziyaret ettiklerini bildiren Üstünsalih, şu ifadeleri kullandı:

"Son 3 ayda ülkemizi bir baştan bir başa dolaşarak bankamızın 25 bölge müdürlüğünü ziyaret ettik. Aynı zamanda iş dünyası ve mülki idarelerle bir araya geldik. Üretimin ve ticaretin kahramanlarının taleplerini dinleme fırsatı bulduk. Bu sayede ürün ve hizmetlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiriyoruz. Son olarak ticaret erbabının önemli sorunlarından birini çözüme kavuşturacak olan VBanko çek ürünümüzü geliştirdik. Bir bakıma teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştirdik. Müşterimizin imzasının yanına adımızı koyarak çekin itibarını güçlendirdik."

Üstünsalih, Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ticaret merkezlerinden olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Erzurum, sadece Rusya, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerle sınırlı kalmayıp Somali'den ABD'ye kadar ihracat yapmayı başardı. Erzurum'u bu başarılı yükseliş grafiğinden dolayı kutluyorum. Milli mücadelenin en önemli duraklarından olan Erzurum, adına yakışır şekilde milli ekonomimize katkı sağlıyor."

- "Bölgeye verdiğimiz kredi miktarını yüzde 8 artırdık"

Açıklamasında, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli gibi üreten, ticaret yapan ve milli ekonomiye katma değer sağlayan tüm illerin yanında olduklarını vurgulayan Üstünsalih, "Sadece 2019'un ilk 6 ayında bölgeye verdiğimiz krediyi yüzde 8 oranında artırdık. 18 şube ve 266 çalışanımızla bölgeye sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve kapsamını sürekli geliştiriyoruz." ifadesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
erzurum VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih

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