FİNANS

"Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: - "Faaliyet gösterdiğimiz alanların tüm aşamalarında sürdürülebilir çevre duyarlılığını gözeten bir bilinçle hareket ediyoruz. P&G ve TÜDAV ile el ele verip denizlerdeki plastiğe dikkati çekmek, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz" - P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu: - "Ürünlerimizi, sürdürülebilirlik ve yüksek performans teknolojisi çatısı altında çevresel ayak izini azaltan yenilikler geliştirerek tüketicilerin beğenisine sunuyoruz" - TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk: - "Dünya çapında yılda üretilen 300 milyon ton plastiğin 6 milyon tonunun denizlere ulaştığı tahmin ediliyor"

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, faaliyet gösterdikleri alanların tüm aşamalarında sürdürülebilir çevre duyarlılığını gözeten bir bilinçle hareket ettiklerini belirterek, "P&G ve TÜDAV ile el ele verip denizlerdeki plastiğe dikkati çekmek, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz." ifadesini kullandı.

P&G markalarından Fairy, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), denizlerdeki plastiğe dikkati çekmek için el ele verdi. İş birliği kapsamında, tüketicilerin kullandıkları ürünlere bu duyarlılıkla yaklaşmalarını sağlamak amacıyla "Geri Dönüştürülmüş Sahil Plastiği ile Üretilmiş Şişe Fairy" ile "Denizi Şansa Bırakma" bilinçlendirme kampanyası başlatıldı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu, kampanyanın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, CarrefourSA olarak iş ortaklarının, müşterilerinin ve çalışanlarının gönüllü katkılarıyla yıllardır birçok proje yürüttüklerini bildirdi.

P&G ve TÜDAV ile el ele verip denizlerdeki plastiğe dikkati çekmek, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla "Denizi Şansa Bırakma" demek istediklerini belirten Kartallıoğlu, "Atalarımızdan bizlere miras kalan dünyamızı geleceğe tertemiz bir şekilde bırakmanın yolu deniz, sahil, akarsu, orman diye ayrım yapmadan her yeri temiz tutmaktan geçiyor. Bu doğrultuda üzerimize düşeni yaparak Geri Dönüştürülmüş Sahil Plastiği ile Üretilmiş Şişe Fairy’nin 53 ilde 611 marketimizde (mağazamızda) ve carrefoursa.com'da müşterilerimizle buluşmasını sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanların tüm aşamalarında sürdürülebilir çevre duyarlılığını gözeten bir bilinçle hareket ediyoruz. P&G ve TÜDAV ile el ele verip denizlerdeki plastiğe dikkati çekmek, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz." şeklinde konuştu.

Kartallıoğlu, müşterilerin kampanya kapsamında Fairy şişelerini seçili CarrefourSA mağazalarında yer alacak olan geri dönüşüm otomatlarına atarak indirim kuponu kazanacağını ve geri dönüşüme katkı sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda 3 mağazamızda pilot olarak bu projeyi başlattık. Metrekare olarak yeterli olan mağazalarımızda bu projeyi genişletmeyi düşünüyoruz. Proje ile müşterilerimiz, seçili CarrefourSA marketlerinde yer alacak geri dönüşüm otomatlarına boş Fairy, Head&Shoulders ve Pantene şişelerini atarak karşılığında indirim kuponu kazanabilecekler, hem geri dönüşüme katkı hem de kazanç sağlamış olacaklar. ‘Destek Lazımsa CarrefourSA’ mottomuz ile doğa dostu projelere destek vermeyi sürdüreceğimizi bir kez daha yinelemiş oluyoruz."

Ekonominin bir parçası olarak çevreye duyarsız bir marka yönetiminin kimseye faydası olmayacağını belirten Kartallıoğlu, daha temiz bir dünya ve sürdürülebilir bir geleceğin anahtarının duyarlı projelerin çoğalması ve yaygınlaşması ile olacağını vurguladı.

- "Geri dönüşümlü plastiğin yüzde 10’u okyanuslar, göller ve nehirlerden toplandı"

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da Fairy olarak çevresel sürdürülebilirliğe ve denizlerin korunmasına çok önem verdiklerini ifade ederek, Fairy'nin tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara daha iyi ürünler sunabilmek için çalıştığını söyledi.

Ürünlerini, sürdürülebilirlik ve yüksek performans teknolojisi çatısı altında çevresel ayak izini azaltan yenilikler geliştirerek tüketicilerin beğenisine sunduklarını belirten Turnaoğlu, "2017 yılında fosfatı, dünya çapında tüm perakende ve profesyonel Fairy bulaşık makinesi deterjanlarından çıkararak bunu gerçekleştiren ilk şirket olduk. Böylece Fairy’nin her kapsülüne daha fazla güç sığdırdık ve ön yıkamaya gerek kalmadı." diye konuştu.

Turnaoğlu, Fairy’nin Türk denizlerinin korunmasına verdiği destek kapsamında TÜDAV iş birliği ile "Balıklar Boğulmasın" projesine imza attığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün hayata geçireceğimiz ve bizleri çok heyecanlandıran kampanyamızı başlatmak için buradayız. Fairy, CarrefourSA ve TÜDAV el ele verip denizlerdeki plastiğe dikkati çekmek amacıyla geri dönüştürülmüş sahil plastiği ile üretilmiş şişe Fairy ile anlamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlatıyoruz. Plastiğin okyanusa ulaşmasını engelleme amacını ilke edinen sahil plastiği ile üretilmiş Fairy, yüzde 100 geri dönüşümlü plastikten yapılmış, yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir şişedir. Geri dönüşümlü plastiğin yüzde 10'u okyanuslar, göller ve nehirlerden toplandı. Tüm okyanusları temizleyemeyeceğimiz gerçeğinin farkındayız."

- "Yılda 6 milyon ton plastik denizlere ulaşıyor"

TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk ise plastiklerin deniz suyunda parçalanmasıyla oluşan mikroplastiklerin besin zinciri yoluyla insana kadar ulaşabildiğini, dünya çapında yılda üretilen 300 milyon ton plastiğin 6 milyon tonunun denizlere ulaştığının tahmin edildiğini bildirdi.

Plastiklerin deniz suyunda çözünmesinin yıllar aldığına işaret eden Öztürk, "Üstelik bu plastik kökenli maddeleri, başta da şişeleri, yunuslar, balinalar ve deniz kuşları besin zannederek ağızlarına aldıkları için boğularak ölebilmekte. Peki bu konuda neler yapılabilir? Öncelikle tabii ki plastik atıkların kaynağında ayrılmaları, geri dönüşümü ve alımı için ilgili bütün kişi ve kurumların görevlerini ciddiyetle yapmaları çok önemli." diye konuştu.

Öztürk, kişisel olarak insanların, hayatlarında plastik tüketimini azaltarak cam veya dönüştürülebilir malzemeler kullanmaya özen gösterebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
CarrefourSA' P&G TÜDAV

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