İZMİR (AA) - Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren firma ve kurumları bir araya getiren sosyal şirket Solarbaba'nın kurucusu Ateş Uğurel, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji potansiyeliyle bu alanda önemli oyuncular arasına girebilecek güçte olduğunu belirterek, "Onun için şimdiden antrenman yapmaya başlamalıyız. Temiz enerjide seyirci değil oyuncu olalım." dedi.

Solarbaba ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, enerjinin dönüşümü ve temiz enerjinin geleceğini tartışmak amacıyla yenilenebilir enerji sektöründen yatırımcı, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Solar Vizyon" konferansı düzenlendi.

Uğurel, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, dünyada temiz enerji devrimi yaşandığını, enerji üretim, dağıtım ve kullanma yöntemlerinin düşünülenden çok daha hızlı değişeceğini söyledi.

Türkiye'nin önünde iki seçenek bulunduğunu dile getiren Uğurel, şöyle devam etti:

"Ya tribünde olacağız ya oyuncu olacağız. Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeliyle bu alanda önemli oyuncular arasına girebilecek güçte. Onun için şimdiden antrenman yapmaya başlamalıyız. Temiz enerjide seyirci değil oyuncu olalım. Bunun için müthiş bir potansiyelimiz var. Güneşimiz, rüzgarımız, jeotermal kaynağımız, biyokütle ve biyogazımız, dalga enerjimiz bol bol var. Fosil yakıtlar bakımından bu kadar fakir bir ülkeye temiz enerji ise bol bol verilmiş. Bu bedava ve sınırsız kaynaklardan yararlanmamız gerekiyor."