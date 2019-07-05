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Temiz Enerjinin Geleceği : Nükleer Enerjinin Rolü Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: - "Jeopolitikanın enerjiyle bu kadar iç içe geçtiği başka bir dönem daha görmedim. O yüzden, ülkeler kendi ulusal ve milli üretimlerini ne kadar artırırlarsa o kadar yararlı olacaktır" - "Türkiye'nin hem yenilenebilir hem nükleer enerjiye ihtiyacı var"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol, nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlaması için kritik bir rolü olduğunu belirterek, "Jeopolitikanın enerjiyle bu kadar iç içe geçtiği başka bir dönem daha görmedim. O yüzden, ülkeler kendi ulusal ve milli üretimlerini ne kadar artırırlarsa o kadar yararlı olacaktır." dedi.

Birol, Temiz Enerjinin Geleceği : Nükleer Enerjinin Rolü Toplantısı'nda, şu an neredeyse tüm ülkelerin gündeminde iklim değişikliği konusunun bulunduğunu söyledi.

Elektrik sektörünün emisyonların tam göbeğinde bulunduğunu kaydeden Birol, emisyonları azaltmak için yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerjinin iki önemli kaynak olduğunu dile getirdi.

Birol, ABD'de elektrik üretiminde nükleerin payının yüzde 20 olduğunu dile getirerek, "Bu mevcut politikalarla yüzde 8'e düşecek. Avrupa Birliği'nde de şu anda nükleerin payı yüzde 25 ama bu da mevcut politikalarla yüzde 4'e düşecek. Öte yandan, Çin'in nükleer enerjideki kapasitesi artıyor. Düşen maliyetlerle Çin'in nükleer teknolojide ciddi bir ihracatçı konumuna gelmesi önümüzdeki dönemde mümkün olacaktır. Çin, en geç 7 yıl içinde dünyanın bir numaralı nükleer gücü haline gelecek." diye konuştu.

Nükleer enerjinin sıfır emisyona sahip ve temiz bir enerji kaynağı olduğuna dikkati çeken Birol, "Nükleer enerji Türkiye için son derece kritik bir öneme sahip. Enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 70 ve ben uzun yıllardır enerjiyi takip ediyorum, jeopolitikanın enerjiyle bu kadar iç içe geçtiği başka bir dönem daha görmedim. O yüzden, ülkeler kendi ulusal ve milli üretimlerini ne kadar artırırlarsa o kadar yararlı olacaktır. Türkiye'nin hem yenilenebilir hem nükleer enerjiye ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

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Nükleer enerji Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol

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