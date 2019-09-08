FİNANS

Temizlenen ağlarla 1,5 milyon balık hayata tutundu

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2014-2018 döneminde denizlerde ve iç sularda yaklaşık 9 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda "hayalet ağ" taraması yapıldı - Balıkçılar tarafından terk edilen ve "hayalet ağ" diye adlandırılan bu ağların temizlenmesi ile yaklaşık 1,5 milyon balığın ölmesi engellendi - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Proje kapsamında 4 yıl içinde 600 lokasyonda yaklaşık 65 bin dekar yani 9 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı taradık. Bu tarama neticesinde ise yine yaklaşık 449 bin metrekare yani 63 futbol sahası büyüklüğünde terkedilmiş ağı ve 4 bin 420 adet sepeti sularımızdan çıkardık"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu proje kapsamında 2014-2018 döneminde denizlerde ve iç sularda yaklaşık 9 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapılan taramada "hayalet ağ"ların temizlenmesiyle yaklaşık 1,5 milyon balığın ölmesi engellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi” ile 2014 yılından bu yana deniz ve iç sularda unutulan veya terk edilen, halk arasında "hayalet ağ" olarak tabir edilen av araçlarının temizlendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projenin kamu kaynağı kullanılması, çalışma süresi ve çalışma alanı büyüklüğü bakımından Akdeniz ülkeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Bakanlığın imkanlarıyla gerçekleşen projede ilerleyen günlerde sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 4 yıl içinde 600 lokasyonda yaklaşık 65 bin dekar, yani 9 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı taradık. Bu tarama neticesinde ise yine yaklaşık 449 bin metrekare, yani 63 futbol sahası büyüklüğünde terkedilmiş ağı ve 4 bin 420 adet sepeti sularımızdan çıkardık. 100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısının, organizmasının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş, kollamış oluyoruz. Dünyada da böyle bir durum söz konusu. Geçen yıl 650 bin ton ağ atılmış dünyada. Bunlar bir şekilde denize karıştı. Biz bu proje ile denizlerimizi temiz tutarak, sürdürülebilirliği artırmayı amaçlıyoruz."

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Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı

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