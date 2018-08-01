Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı (1)

Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolar oldu.

Temmuz ayı geçici ihracat verileri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katıldığı Ticaret Bakanlığı'ndaki toplantıyla açıklandı.

Buna göre, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolara ulaştı. Bu, bugüne kadar ulaşılan en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Şimdiye kadarki en yüksek temmuz ayı ihracatı 2014 yılında 13,3 milyar dolardı. Böylece temmuz ayı rekoru 761 milyon dolar artmış oldu.

Bu yıl haziran ayı hariç her ayda ihracat rekorları kırıldı. Mart ayında ise aylık rekorun da ötesinde tarihte ilk defa

15 milyar dolarlık ihracat barajı aşıldı.

Yılın 7 aylık döneminde ihracat yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara ulaştı.

Son 12 aylık ihracat ise 163,3 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.

Yıl sonunda

170 milyar dolar aşılarak tarihi bir rekora imza atılması hedefleniyor.

(Sürecek)

