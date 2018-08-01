Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temmuz ayı ihracatının yüzde 11,8 artarak 14,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, "Bu tüm zamanların temmuz ayı için en yüksek rakamıdır." dedi. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile birlikte temmuz ayı geçici ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, bugünün üretimle, yatırımla, ihracatla kalkınan Türkiye için güzel bir gün olduğunu belirterek, "Eskiden iki ayrı rakam açıklanıyordu. Şimdi iki bakanlık tek çatı altında birleştiği için olması gerektiği gibi artık bundan böyle TİM ile beraber aynı rakamı açıklayabiliyoruz." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek çok daha etkin ve hızlı bir yönetim sisteminin kurulduğunu ifade eden Pekcan, bu sistemin olumlu sonuçlarını ve bunların ekonomiye yansımalarını da izleme fırsatı bulacaklarını söyledi. Pekcan, iç piyasadaki ekonominin dinamikleri ne kadar etkin işlerse küresel pazarlardaki rekabetin de o kadar güçlü olacağını dile getirerek, "İhracatımız ne kadar güçlüyse ekonomimiz de o kadar güçlüdür. Yeni dönemde Bakanlığımızın çatısı altında resmin bütününe beraber bakma fırsatı bulacağız." ifadesini kullandı.

Kamu ve sivil toplumun güçlerini, fikirlerini birleştirerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak 21. yüzyılın şartlarına göre iç ve dış ticareti yapısal olarak güçlendirecek yeni adımlar atacaklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde tüm paydaşlarımızla nitelikli iş birliği projelerine imza atacağız. Türkiye 2018 yılının başında iddialı büyüme hedefleri, iddialı turizm rakamları koymuş ve gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Günümüzün korumacılık ve ticaret rüzgarlarına rağmen ihracatta da kendi rekorumuzu kırıyoruz. Temmuz ayı ihracatımız yüzde 11,8 artarak 14,1 milyar dolar seviyesine ulaştı, bu tüm zamanların temmuz ayı için en yüksek rakamıdır. 12 aylık değerlendirmelere göre de bugüne kadar açıklanmış en yüksek rakam olan 163,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktayız. Aynı dönemde ithalatımız da yüzde 6,4 gerileyerek 20,1 milyar dolar seviyesine düşmüştür. Dolayısıyla cari açığımız da olumlu etkilendi, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7'den 70,1'e çıktı."

Pekcan, söz konusu dönemde Türkiye'nin 223 ülkeye ihracat yapar hale geldiğine dikkati çekerek, otomotiv sektörünün 2,8 milyar dolarla birinci sırada yer aldığını söyledi. Savunma ve havacılık sektörü ihracatının yüzde 77 arttığına işaret eden Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın Afrika kıtasına verdiği önemle Kuzey Afrika'ya ihracatımız yüzde 55, Afrika kıtasına ihracatımız yüzde 23 arttı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, Amerika, en çok ithalat yaptığımız ülkeler de Çin, Rusya ve Almanya olarak kendini göstermektedir. Şu sıralar Orta Vadeli Program (OVP) çalışmaları devam ediyor. Orta vadede ihracatımızın 169 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. Analiz sonuçları bu rakamı biraz daha aşacağımızı gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu. Pekcan, hükümetin ve ihracatçıların ortak bir heyecan ve kararlılıkla çalıştığını vurgulayarak, Türkiye'nin küresel piyasalarda başarılı olmak için ihracata dayalı yatırım yapmak ve ihracatla kalkınmak zorunda olduğunu söyledi. Dünyanın hızlı bir dönüşüm sürecinde olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Dünyadaki 7,7 milyar nüfusun ortalama yıllık geliri 10 bin 400 dolar. Ülkemizde kişi başına düşen gelir 10 bin 600 dolar. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için milli gelirimizi birkaç misline çıkarmak zorundayız. İhracatla gelirimizi yükseltmenin yolu 21. yüzyılın yükselen sektörlerinde daha fazla teknoloji, tasarım ve marka üretmektir. Biz geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız." diye konuştu.