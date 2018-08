Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

"Bugün ülkemizin makro sorunları göz önüne alındığında, ihracatın en önemli ilaç olduğu artık herkesin malumu. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bu yeni dönemde değil, 2002'den bu yana hem Başbakanımız hem de Cumhurbaşkanımız olarak bizlere her zaman destek oldu. Yeni dönemde, hükümetimizin desteğini çok daha güçlü göreceğimize eminiz. Biz de bize duyulan bu güveni boşa çıkarmayacak, bu hıza ortak olarak, ülkemizi geleceğe taşımak için canla başla çalışacağız."

Gülle, temmuzda ihracatın yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek temmuz ayı ihracatı. Şimdiye kadar en yüksek temmuz ayı ihracatı, 2014'te ulaştığımız 13,3 milyar dolardı. Bu sayede bu rekoru, 761 milyon dolar ileri taşımış olduk. Bu yıl haziran ayı hariç, her ay aynı şekilde ihracat aylık rekorları kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkelerden 170'ine ihracatımız arttı, bunların 150'sinde ise artış oranı yüzde 10'un üzerinde. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkat çeken artışlar gerçekleşti. Umman'a ihracatımız 4 katına, Libya'ya 3 katına, Kolombiya, Güney Kore ve Hindistan'a ihracatımız ise 2,5 katına çıktı. Ülke gruplarında ise Avrupa Birliği (AB) her zaman olduğu gibi en büyük pazarımız. AB'ye ihracatımız temmuzda yüzde 15 artarak 6,9 milyar dolara ulaştı. AB'nin ihracatımızdaki payı da yüzde 48,7 oldu."

Temmuzda miktar olarak ihracatın 10,7 milyon tona ulaştığını belirten Gülle, böylece Temmuz 2017'ye göre miktar bazında yüzde 28,4'lük artış yakalandığını dile getirdi.

Gülle, ihracat birim fiyatlarında da artış yaşandığına işaret ederek, "Bildiğiniz gibi 2017'de ihracatımızın birim değeri kilogram başına 1,36 dolardı. Bu yılın ilk 7 ayında rakam 1,38 dolar seviyesine yükselmiş oldu. Temmuz ayında parite etkisinin negatif yönlü olarak 106 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bunda özellikle, Türk lirasındaki değer kaybının etkili olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

- "Tüm zamanların en yüksek temmuz verisi"

İsmail Gülle, ihracatın ithalatı karşılama oranı, sanayi üretim endeksi, turizm gelirleri ve turist sayısı gibi verilerdeki olumlu gelişmelere dikkati çeken şunları kaydetti:

"Bugün açıkladığımız ihracat verisi de tüm zamanların en yüksek temmuz ayı verisi olarak öne çıkıyor. Tüm bu gelişmeler, ekonomimizin seçim sürecine, küresel belirsizliklere, çevremizde yaşanan olaylara rağmen ne denli güçlü olduğunun en önemli göstergesi. İnşallah ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle yine en hızlı büyüyen ülkeler arasına gireceğiz. Bunların yanında, son dönemde küresel ticareti tehlikeye atan ticaret savaşlarına tanık oluyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır. Ülkelerin birbirlerine karşı gümrük duvarlarını yükseltmelerinin kesinlikle yanlış bir adım olduğunu düşünüyoruz. Biz geçmişten bu yana, her mecrada serbest ticareti savunan bir ülke olduk ancak ülkemize yöneltilen hamlelere hükümetimiz tarafından verilecek yanıtların her zaman yanındayız. İnşallah ABD'nin başlattığı bu savaş bir an önce son bulur. Küresel ticaret, tüm ülkelere refah dağıtmaya devam eder."

(Bitti)