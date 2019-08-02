Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temmuz ayında ihracatın yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Pekcan, Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıda, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Pekcan, uzunca bir süredir küresel ekonomik büyümede yavaşlamadan, Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avro bölgesindeki büyümenin yavaşlamasından bahsedildiğini hatırlatarak, IMF'nin küresel büyüme tahminini, nisan ayındaki tahmine göre 0,1 puan düşürdüğünü ve yüzde 3,2 olarak açıkladığını söyledi.

Avro Bölgesi tahmininin ise yüzde 1,3'te kaldığını dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

"Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm bu olumsuz gelişmelere bir de küresel ticaret savaşları ve artan korumacılığı eklediğimizde Türk ihracatı için en zor dönemlerden birinden geçtiğimizi söyleyebilirim. Evet tablo biraz karamsar gelebilir. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin olağanüstü özverisi sayesinde tüm bu zorlu küresel gelişmelere rağmen bunu güzel İzmir'de duyurmak istiyorum ki ihracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya da devam edecektir. Sorunlar yaşayan küresel ticarete rağmen Türkiye tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatını sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyuz."