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Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar, ithalatımız yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" - "İhracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya devam edecektir. Sorunlar yaşayan küresel ticarete rağmen Türkiye tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatını paylaşmaktan son derece mutluyuz"

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temmuz ayında ihracatın yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Pekcan, Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıda, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Pekcan, uzunca bir süredir küresel ekonomik büyümede yavaşlamadan, Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avro bölgesindeki büyümenin yavaşlamasından bahsedildiğini hatırlatarak, IMF'nin küresel büyüme tahminini, nisan ayındaki tahmine göre 0,1 puan düşürdüğünü ve yüzde 3,2 olarak açıkladığını söyledi.

Avro Bölgesi tahmininin ise yüzde 1,3'te kaldığını dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

"Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm bu olumsuz gelişmelere bir de küresel ticaret savaşları ve artan korumacılığı eklediğimizde Türk ihracatı için en zor dönemlerden birinden geçtiğimizi söyleyebilirim. Evet tablo biraz karamsar gelebilir. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin olağanüstü özverisi sayesinde tüm bu zorlu küresel gelişmelere rağmen bunu güzel İzmir'de duyurmak istiyorum ki ihracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya da devam edecektir. Sorunlar yaşayan küresel ticarete rağmen Türkiye tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatını sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyuz."

- İhracat arttı, ithalat düştü

Ekonomiyi büyüten, milleti gururlandıran tüm ihracat ailesine teşekkür eden Pekcan, şunları söyledi:

"Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum ve bu rekorların devamını istiyoruz. İthalatımız da yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu, geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67,7'ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3,07 oranında arttı. Tabii burada Ramazan Bayramı'nın etkisi var. İthalatımız ise yüzde 18,62 oranında azalmıştır. 7 aylık ihracatımız 104,2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır."

Bakan Pekcan, temmuz ayında en fazla ihracatın Almanya ve İngiltere'ye yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Avro Bölgesi'ne ihracatımız yüzde 8,59 artışla 7 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir ve Avrupa Birliği'nin ihracatımız içindeki payı yüzde 49. Senenin başında '2019 stratejilerimizi birer birer uygulamaya geçirdiğimiz yıl olacak.' demiştik ve sözümüzü tutarak uygulamamızı, icraatlarımızı yerine getiriyoruz sırasıyla. Bunların yanında yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmak zorundayız. Burası bizim zayıf noktamız. İhracat birim fiyatımız hala çok düşük. Hala yüksek teknoloji ürün ihracatımız yüzde 3-4 bandında. Biz bakanlık olarak buna ilişkin stratejilerimizi geliştiriyor, politikalarımızı oluşturuyoruz ve bu konuda da ısrarla devam edeceğiz çalışmalarımıza."

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ihracat Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı TİM

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