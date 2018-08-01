Temmuz ayı üretici ve market fiyatları

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda markette en fazla fiyat artışının yüzde 26,67 ile yumurtada görüldüğünü, bunu yüzde 23,63 ile kiraz, yüzde 11,57 ile salatalık, yüzde 9,33 ile marulun izlediğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi.

Söz konusu ayda markette en fazla fiyat artışının yüzde 26,67 ile yumurtada görüldüğünü, bunu yüzde 23,63 ile kiraz, yüzde 11,57 ile salatalık, yüzde 9,33 ile marulun izlediğini belirten Bayraktar, fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise markette kuru soğan, üreticide de nohut olduğunu ifade etti.

Bayraktar, bu dönemde market fiyatlarında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık içi, zeytinyağı, süt, toz şeker fiyatında değişim görülmediğine işaret ederek, üretici fiyatlarında ise domates, patlıcan, maydanoz, kiraz, kuru fasulye, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, süt ve kabak fiyatında değişim olmadığını kaydetti.

Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 30,43 ile salatalıkta görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 20 ile sivri biber, yüzde 16,45 ile yumurta, yüzde 14,06 ile limon ve yüzde 6,5 ile elmanın takip ettiğini bildirdi.