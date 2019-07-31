Temmuz ayı üretici ve market fiyatları

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 14,07 ile Antep fıstığında, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 36,8 ile patlıcanda görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, temmuz ayı üretici market fiyatlarına ilişkin yazılı açıklamasında söz konusu ayda markette 18, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 4, üreticide 10 üründe fiyatın değişmediğini kaydetti.

Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün temmuz ayında markette yüzde 14,07 ile Antep fıstığı, üreticide yüzde 107,81 ile domates, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette yüzde 36,8 ile patlıcan, üreticide yüzde 27,78 ile fındık olduğunu kaydetti.

Marketteki patlıcanda yaşanan fiyat düşüşünü yüzde 26,42 ile havucun izlediğini belirten Bayraktar, fiyatı düşen ve artan diğer ürünlere dair şu bilgileri paylaştı:

"Bu ürünleri yüzde 20,49 ile kabak, yüzde 18,91 ile karpuz, yüzde 9,55 ile yeşil soğan, yüzde 8,03 ile kuru soğan, yüzde 7,84 ile sivri biber, yüzde 6,43 ile marul, yüzde 6,41 ile salatalık, yüzde 6,07 ile patates, yüzde 5,35 ile süt izledi. Antep fıstığındaki fiyat artışını yüzde 12,9 ile yumurta, yüzde 5,08 ile mısırözü yağı, yüzde 4 ile limon, yüzde 3,31 ile kiraz, yüzde 3,3 ile ayçiçeği yağı, yüzde 3,23 ile domates, 3,14 ile elma, yüzde 3,03 ile pirinç takip etti."