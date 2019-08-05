FİNANS

Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında temmuz ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 27,91 ile karpuz geldi

Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turları, yüzde 15 ile elektrik ücreti, yüzde 12,74 ile genç odası takımı izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 12,43 ile yemek odası takımı, yüzde 12,04 ile tek kişilik yatak, yüzde 11,81 ile bira, yüzde 11,67 ile toz şeker, yüzde 11,41 ile oturma odası takımı, yüzde 10,88 ile benzinli otomobil ve yüzde 10,55 ile dizel otomobil yer aldı.

- En çok karpuz ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,91 ile karpuzda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,87 ile patlıcan, yüzde 23,34 ile salatalık, yüzde 15,92 ile taze fasulye, yüzde 14,36 ile kabak, yüzde 11,89 ile şeftali, yüzde 11,45 ile kuru soğan, yüzde 7,68 ile patates, yüzde 7,38 ile çocuk için elbise ve yüzde 7,06 ile tavuk eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
29,18 Elektrik ücreti
15 Genç odası takımı
12,74 Yemek odası takımı
12,43 Yatak tek kişilik
12,04 Bira (alkollü)
11,81 Toz şeker
11,67 Oturma odası takımı
11,41 Otomobil (benzinli)
10,88 Otomobil (dizel)
10,55 Kanepe
9,98 Elma
8,30 Domates
8,06 Motorsiklet
7,82 Buzdolabı
6,89 Çarliston biber
6,85 Tuz
6,84 Rakı
6,75 Çay
6,73 Limon
6,19Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Karpuz -27,91 Patlıcan
-25,87 Salatalık
-23,34 Taze fasulye
-15,92 Kabak
-14,36 Şeftali
-11,89 Kuru soğan
-11,45 Patates
-7,68 Elbise (çocuk için)
-7,38 Tavuk eti
-7,06 Ayakkabı (kadın için)
-6,43 Muz
-6,21 Pantolon (çocuk için)
-5,87 Ceket (kadın için)
-5,42 Tişört (kadın için)
-5,28 LPG dolum ücreti
-5,25 Gömlek (erkek için)
-4,86 Dolmalık biber
-4,44 Takım elbise (erkek için)
-3,13 Yumurta
-1,16

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Fiyat artışları temmuz TÜİK zam şampiyonu

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