Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 650 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, temmuzda 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. 7 yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 hariçte işleme izin belgesi, 88 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 16 oldu.
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