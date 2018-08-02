Temmuzda en fazla domatesin fiyatı arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), bu yılın temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 23,67 ile domates olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Temmuz 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 93’ünün perakende fiyatı artarken, 51 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Söz konusu dönemde gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan domates yüzde 23,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler ise aynı gruptan yüzde 14,52 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,97 ile çarşaf, yüzde 12,90 ile battaniye, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,86 ile elma oldu.

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- Geçen ay en fazla karpuzun fiyatı ucuzladı

Aynı dönemde gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan karpuz, yüzde 26,61 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.