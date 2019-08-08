FİNANS

Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde temmuz ayında en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden elde edildi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,89 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,77, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,5, külçe altın yüzde 1,89, yatırımcısına kazandırırken, dolar yüzde 1,5 ve avro yüzde 2,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DIBS yüzde 4,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 0,47, dolar yüzde 3,79 ve avro yüzde 4,45 oranında yatırımcısında kayba yola açtı.

DIBS 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,5 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğine yüzde 3,44 TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,01 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,33 TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,58 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,75, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,62 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

- Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,31, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,09 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 endeksinin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,73, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 8,98 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

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Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları temmuz Türkiye İstatistik Kurumu

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