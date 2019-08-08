Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,89 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,77, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,5, külçe altın yüzde 1,89, yatırımcısına kazandırırken, dolar yüzde 1,5 ve avro yüzde 2,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DIBS yüzde 4,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 0,47, dolar yüzde 3,79 ve avro yüzde 4,45 oranında yatırımcısında kayba yola açtı.

DIBS 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,5 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğine yüzde 3,44 TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,01 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.