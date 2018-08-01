Temmuz’da ihracat yüzde 11.84 arttı, ithalat yüzde 6.43 azaldı

“2018 yılı Temmuz ayında en çok ihraç edilen ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları’ faslını (2 milyar 389 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (1 milyar 314 milyon dolar) ve ‘Demir ve Çelik’ (967 milyon dolar) ihracatı takip etti.

“Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.33 artışla 34 milyar 215 milyon dolara yükseldi.

“Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 8.1 artışla 163 milyar 334 milyon dolara yükseldi.

“2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 7.05 artarak 96 milyar 329 milyon dolara yükseldi.

“2018 yılı Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.84 artarak, 14 milyar 106 milyon dolar oldu.

İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın idari kayıtlarından derlediği resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Temmuz ayında ihracat yüzde 11.84 artışla 14.1 milyar dolara ulaştı.

“2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise en çok ihracat 16 milyar 138 milyon dolar ile ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları’ faslından gerçekleştirildi.

İthalatta ilk sırada “mineral yakıtlar” var

“2018 yılı Temmuz ayında en çok ithal edilen ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler’ faslını (4 milyar 148 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (2 milyar 391 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik’ (1 milyar 592 milyon dolar) ithalatı takip etti.

Temmuzda en çok ihracat yapılan ülke Almanya

“2018 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Almanya (1 milyar 300 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 18 milyon dolar) ve ABD (850 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

“En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Çin (1 milyar 975 milyon dolar), Rusya (1 milyar 935 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 694 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

“Deniz yolu en çok kullanılan taşıma şekli oldu.