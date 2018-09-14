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Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Temmuz 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 2.585 milyar liraya yükseldi.

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Temmuz 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 2.585 milyar liraya yükseldi.
TBB verilerine göre;
- Nakdi kredilerin 2.459 milyar lirası bankalar, 58 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 32 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.
- Tasfiye olunacak alacaklar Temmuz 2018 itibarıyla 81.6 milyar lira olurken bu alacakların 75 milyar lirası bankalara, 3.3 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1.8 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1.4 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.
- Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler Temmuz 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 2.018 milyar lira oldu.
- İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve yüzde 18 ile perakende ticaret ve yüzde 12 ile inşaat sektörleri takip etti.
- Enerji sektörü bir yıl içerisinde yüzde 40 ile en hızlı büyüyen sektör oldu.
- Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayiine sağlanan krediler ise son bir yıl içinde yüzde 31 arttı.
- Temmuz 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4.3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3.6 ile turizm sektörü takip etti.
- Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Temmuz 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 567 milyar lira oldu.
- Bireysel kredilerin yüzde 37’si konut kredileri, yüzde 17'si kredi kartları, yüzde 6.0'sı taşıt kredileri ve yüzde 39'u ihtiyaç kredileri oldu.
- Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.9 puan düşüşle yüzde 3.1 düzeyine geriledi.
- Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1.6 milyon kişi artışla 30.7 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18.5 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
- Temmuz ayında 106 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, ilk defa kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 86 bin oldu. 25 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.
- Temmuz 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 195 milyar lira, Ankara’da 54 milyar lira ve İzmir’de 37 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor.
- Şırnak, yüzde 29 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu.
- Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir ve Van oldu.
(Grafik - Tablo)

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira olduTemmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira olduTemmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

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