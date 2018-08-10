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Temmuzda küresel petrol arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

Küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artarak 99 milyon 400 bin varil oldu

Küresel petrol arzı temmuz ayında bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artarak 99 milyon 400 bin varile yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi temmuzda değişmedi ve 32 milyon 180 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 920 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 39 milyon 100 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Temmuzda OPEC içinde üretimde günlük bazda en fazla düşüş Suudi Arabistan'da yaşandı. Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 110 bin varil azalarak 10 milyon 350 bin varile geriledi.

İran, Venezuela ve Libya'da 40'ar bin varil azalan günlük petrol üretimi, İran'da 3 milyon 750 bin varile, Venezuela'da 1 milyon 260 bin varile ve Libya'da 670 bin varile düştü.

Geçen ay OPEC içinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt günlük petrol üretimlerini en çok artıran iki ülke oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, günlük petrol üretimini 80 bin varil artırarak 2 milyon 980 bin varile, Kuveyt de 80 bin varil yükselterek 2 milyon 800 bin varile çıkardı.

Temmuzda OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 260 bin varil artarak yaklaşık 60 milyon 300 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artarak 99 milyon 400 bin varile yükseldi.

Rapora göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 2 milyon varil artarak 59 milyon 900 bin varile, 2019'da da günlük 1 milyon 800 bin varil artışla 61 milyon 700 bin varile ulaşacak.

- Küresel petrol talebi 2019'da günlük 100 milyon 700 bin varili bulacak

IEA'nın raporunda, bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 200 bin varili bulacağı, 2019 yılı için ise bu rakamın 100 milyon 700 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 34 milyon 900 bin varille Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunları 31 milyon 800 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa izleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
petrol temmuz Uluslararası Enerji Ajansı

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