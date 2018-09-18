Temmuz'da perakende sektörünün ciroları yüzde 1.9 arttı

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Temmuz’da aylık yüzde 1.3 arttı. Perakende sektörü cirosu ise aynı dönemde yüzde 1.9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;

- Temmuz’da gıda, içecek ve tütün satışları aylık bazda yüzde 1.3, yıllık bazda 8.2,

- otomotiv yakıtı satışları aylık bazda yüzde 2.6, yıllık bazda 0.9,

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) aylık bazda yüzde 0.9, yıllık bazda yüzde 1.3 arttı.

Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 1.9 arttı.

- Gıda, içecek ve tütün satışları aylık yüzde 2.2, yıllık 19.7,

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) aylık yüzde 1.1, yıllık yüzde 21.9,

- otomotiv yakıtı satışları aylık yüzde 3.5, yıllık yüzde 24.3 arttı. (Grafik)



