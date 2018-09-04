Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50 arttı

İstanbul, 4 Eylül (DHA)
Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler
Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi
Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları
Borsa haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
İstanbul'un göbeğindeki AVM'nin yürüyen merdivenlerine 'haciz' iddiası!
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum