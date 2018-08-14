FİNANS

Temmuzda yapılan kartlı ödeme 74 milyar TL'ye yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 10:34 | Son Güncelleme

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla temmuz ayında toplam 73,9 milyar TL’lik ödeme yapıldı, bu tutarın 65 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 8,9 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı - Temmuz ayında internetten gerçekleşen kartlı ödemeler 13,8 milyar TL’ye ulaşırken, bu ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 18 oldu - Kartlarla yapılan her 5 TL’lik kamu/vergi ödemesinin 3 TL’si internetten gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla temmuz ayında toplam 73,9 milyar TL’lik ödeme yapıldı.

BKM, bu yılın temmuz ayı verilerini açıkladı.

Verilere göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla temmuz ayında toplam 73,9 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 65 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 8,9 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartıyla yapılan ödemelerde, önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartıyla ödemelerde ise bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler ise son yıllardaki en yüksek büyümeyi göstererek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı.

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- İnternetten kartlı ödemeler 14 milyar TL’ye yaklaştı

İnternetten ödeme alışkanlığının her geçen gün artması kartlı ödeme istatistiklerine de yansırken, temmuz ayında toplam 13,8 milyar TL internetten kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. Bu veriler, 2017 yılı temmuz ayıyla kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde yüzde 35 oranında artış gerçekleştiğine işaret ediyor.

Geçen yılın aynı döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 16’sını oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yıl payını artırarak yüzde 18’e ulaştığı görülüyor.

Temmuz ayı içinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 2,19 milyar TL ve yüzde 16 pay ile kamu/vergi ödemeleri, 2,05 milyar TL ve yüzde 15 pay ile hava yolları sektörleri internetten en fazla kartlı ödeme yapılan sektörler oldu. 1,82 milyar TL ve yüzde 13 pay ile seyahat acenteleri, 1,46 milyar TL ve yüzde 11 pay ile elektronik eşya, 0,89 milyar TL ve yüzde 6 pay ile hizmet sektörleri de internetten en fazla kartlı ödeme yapılan sektörler arasında yer aldı.

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- MTV ödemelerinde kredi kartları tercih edildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan “Kamu-Vergi Ödemeleri” sektöründe kredi kartlarıyla 3,5 milyar TL’lik ödeme yapıldı.

Bu değer, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 büyümeye denk gelirken, toplam kredi kartı ödemeleri içindeki vergi ödemeleri payı ise yüzde 5,3 oldu. Ortalama işlem tutarı ise 502 TL olarak gerçekleşti.

İnternetten yapılan kartlı ödemeler incelendiğinde ise kamu/vergi ödemelerinin 2,19 milyar TL ile internetten en fazla kartlı ödeme yapılan sektör olduğu görülmüştü. Bu tutarın bu sektörde kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 59’unu oluşturduğu görülüyor. Yani kartlarla yapılan her 5 TL’lik kamu/vergi ödemesinin 3 TL’si internetten gerçekleştirildi.

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- BKM Kartlı Ödeme Endeksi

Genel Kartlı Ödeme Endeksi’nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde, temmuz ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 19,5, reel olarak ise yüzde 6,7 büyüme gözlemlendi.

Hane Halkı Kartlı Ödeme Endeksi’nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde, temmuz ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 16,8 reel olarak yüzde 4,2 büyüme görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
BKM kartlı ödeme

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