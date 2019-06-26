Temsa'dan Romanya'ya 46,5 milyon Euro'luk satış

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA'da, Türkiye'nin önde gelen otobüs ve midibüs üreticileri arasında yer alan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Romanya İçişleri Bakanlığı'nın açtığı ihaleyi 46,5 milyon Euro'luk anlaşma ile kazandı. TEMSA'nın otobüsleri Romen asker, güvenlik ve emniyet birimlerine hizmet verecek.

Bugüne kadar 15 bine yakın aracı dünyanın 66 ülkesinde yollara çıkaran TEMSA, Romanya'ya 326 adet LD12 SB model otobüs ihraç edecek. Romanya İçişleri Bakanlığı'nın açtığı ihaleyi 46,5 milyon Euro'luk anlaşma ile kazanan TEMSA'nın otobüsleri Romen asker, güvenlik ve emniyet birimlerine hizmet verecek.

PAZARDAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK

TEMSA ile Romanya İçişleri Bakanlığı arasındaki satış protokolünün imza töreninde konuşan True Value Capital Partners temsilcisi Evren Ünver, “Avrupa, büyüme hedeflerimiz içinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Romanya'da gerçekleştirdiğimiz bu satış, 2019 yılı Avrupa Birliği hedeflerimize hizmet edecek, TEMSA'nın pazardaki konumunu güçlendirecek. Otobüslerimiz Romanya İçişleri Bakanlığı'nın personel taşımacılığına verimlilik, emniyet mensupları gibi son tüketicilerimize ise konfor getirecek" dedi.

ÜLKEMİZİN BÜYÜME RAKAMLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

TEMSA Ceo'su Hasan Yıldırım ise, “İhracat sadece bizim değil ülkemizin büyüme rakamları içinde de çok önemli bir yer tutuyor. Adana'da üreteceğimiz toplam 326 adet otobüsümüzü iki yıllık bir süreç içinde peyderpey Romanya'ya teslim edeceğiz. İhracat rakamlarımıza pozitif katkı yapacak bu satışımızın TEMSA'ya ve Türk otomotiv sanayisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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